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Салах выложил видео перед матчем со сборной РФ
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Салах выложил видео перед матчем со сборной России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: EPA
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опубликовал в своем Instagram видео перед предстоящим матчем со сборной России. В нем он рассказал об этапах своей карьеры, отметил роль болельщиков и выразил готовность встретиться с соперниками на поле.
«Готов к завтрашнему дню», — подписал ролик футболист.
Команды России и Египта сыграют во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Это второй матч российской сборной в рамках группового этапа чемпионата мира. Предыдущая встреча со сборной Саудовской Аравии завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяйки мундиаля.
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