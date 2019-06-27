Бузова: я с детства болею за «Зенит» и «Барселону»

Известная российская певица Ольга Бузова проживет два дня как игрок каталонской "Барселоны". Об сообщает "Чемпионат.com".

По словам артистки, эта акция станет для нее возможностью показать людям, что каждый может добиться чего он захочет.

"Все как-то быстро произошло. Честно говоря, я сама пока не совсем разобралась, как это все будет проходить. Однако такая идея мне очень нравится! Я ведь с детства люблю футбол. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас там все за "Зенит" болеют. К тому же, многим известно, что я давняя болельщица "Барселоны". Так что для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов!", — сказала Бузова.

Она также призналась, что уважает всех игроков "Барсы", но хотелось бы ей больше всего сыграть с аргентинцем Лионеем Месси и Жераром Пике

"Больше всего мне хотелось бы сыграть, безусловно, с Месси и Пике. Однако я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, так что просто находиться там уже круто!", — добавила певица.

Ранее сообщалось, что "Барселона" арендовала Ольгу Бузову на 48 часов.