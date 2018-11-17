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Тренер сборной Англии: у нас был потрясающий год
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Тренер сборной Англии: у нас был потрясающий год 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: ru.wikipedia.org
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о прогрессе команды, который был достигнут за прошедший год, передает "Советский спорт".
На чемпионате мира английская команда заняла четвертое место, проиграв сборной Бельгии в матче за третье место со счетом 0:2.
"Нам нужно было как можно быстрее забыть о чемпионате мира и двигаться дальше. У нас был потрясающий год. Результат предстоящего матча не повлияет на то, что мы показали значительный прогресс и добились невероятных результатов. Сборная продемонстрировала хороший футбол, у нас появилось много новых игроков", — приводит слова Саутгейта Goal.
Матч 6-го тура Лиги наций против сборной Хорватии состоится 18 ноября в 17.00 по московскому времени.
Ранее Уэльс проиграл Дании в матче Лиги наций.
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