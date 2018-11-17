Тренер сборной Англии: у нас был потрясающий год

На чемпионате мира английская команда заняла четвертое место, проиграв сборной Бельгии в матче за третье место со счетом 0:2.

"Нам нужно было как можно быстрее забыть о чемпионате мира и двигаться дальше. У нас был потрясающий год. Результат предстоящего матча не повлияет на то, что мы показали значительный прогресс и добились невероятных результатов. Сборная продемонстрировала хороший футбол, у нас появилось много новых игроков", — приводит слова Саутгейта Goal.

Матч 6-го тура Лиги наций против сборной Хорватии состоится 18 ноября в 17.00 по московскому времени.

Ранее Уэльс проиграл Дании в матче Лиги наций.