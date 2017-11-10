Собчак объявила войну Мутко

По мнению «кандидата против всех», покинуть свой пост функционер должен в связи с обострившемся в последние дни допинговым скандалом, из-за которого сборная страны уже лишилась нескольких медалей Сочи-2014 и в данный момент рискует остаться без Олимпиады в Южной Корее.

«Международный олимпийский комитет хочет допустить наших олимпийцев только, если они не будут петь наш гимн, нести наш флаг, а также не будут участвовать в открытии Олимпиады.

То есть, получается, что Мутко и прочие функционеры, мухлевавшие с мочой, спокойно, так сказать, from the bottom of my heart (здесь Собчак обыграла известную речь Мутко на представлении заявки России на проведение чемпионата мира — «Газета.Ru» ), расположатся на VIP-трибунах, выпьют, закусят, пообнимаются со своими западными друзьями.

А наши спортсмены — те, кто приносят стране медали, и дают нам веру в Россию — им почему-то придется стыдливо прятаться по номерам, а потом, завоевывая золото, стесняться и прятать глаза, когда будет звучать гимн и подниматься флаг совсем другой страны.

Я против», — отметила Собчак, после чего выразила разочарование в связи с тем, что за рубежом Россию напрямую ассоциируют с отдельными политиками.

«Я против того, что нас на Западе стали напрямую ассоциировать с Владимиром Путиным . Если русский, то почему-то он непременно милитарист, захватчик, вор. Ну, на худой конец, хакер, пытающийся взломать американскую систему выборов.

Если русский спортсмен, то он точно как Мутко, Нагорных (экс-заместитель Мутко — «Газета.Ru») или кто-то еще, кто сам или опосредованно давал команду красть мочу, кто пичкал наших ребят допингом, кто врал и лицемерил потом на международных разбирательствах, кто сегодня пытается всю вину свалить на самих олимпийцев — мол, это они сами, мы ничего не знали. Я против этого», — заявила телеведущая.

Затем Собчак, обращаясь к «иностранным друзьям, журналистам и МОК», подчеркнула, что Россия — это не чиновники, но спортсмены: перечисляя главных отечественных звезд зимних видов, она упомянула практически всех «чистых» атлетов, возможный пропуск которыми Олимпиады-2018 болельщики и СМИ уже не первую неделю приравнивают к трагедии.

«Дорогие иностранные друзья, журналисты, МОК, спортсмены, болельщики, поймите, Россия — это не Путин, Россия — это не Мутко.

Россия — это двукратная чемпионка мира Женя Медведева, которая должна и может сейчас взять олимпийское золото. Россия — это Ира Аввакумова. Россия — это Антон Шипулин , у которого есть право на его последнюю, возможно, олимпийскую медаль. Россия — это Миша Коляда, Саша Касьянов, это наши хоккеисты и, вообще, все наши спортсмены. Вот они — это и есть Россия.

Они сотни раз проверялись на допинг и имеют право гордиться своими победами. Как и мы имеем право гордиться ими», — подчеркнула Собчак.

«Обращаюсь я и к вам, российские спортивные функционеры и политики, перестаньте прикрывать свои делишки разговорами о происках врагов, отойдите от наших спортсменов, уйдите в отставку. Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг. Сделайте для русского спорта хоть что-то по-настоящему хорошее — уйдите. Мы все против вас», — заключила журналистка. В завершении своего видеообращения Ксения призвала функционеров сделать для отечественного спорта «хоть что-то по-настоящему хорошее».

Комментируя заявление Собчак, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что подобные высказывание лишь портят политический имидж телеведущей.

«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям. Ну, как говорится, «глубокие», «зрелые» политические заявления. Все это, естественно, в кавычках», — передает слова Валуева ФАН.

Также были аннулированы их сочинские результаты — то есть у сборной России стало на четыре награды меньше.

Также в ходе текущей недели американская газета New York Times со ссылкой на осведомленного источника выступила с утверждением, что на Игра-2018 российских спортсменов могут попросить обойтись без национального гимна, флага, а также принадлежности к сборной России. В свою очередь МОК, опроверг эти слухи, назвав их «преждевременной спекуляцией».

О выдвижении Собчак в президенты стало известно в середине октября — согласно самой Ксении, на предстоящих выборах она планирует стать «кандидатом против всех», восполнив тем самым соответствующий пункт в бюллетенях.

Добавим, что ранее телеведущая поддержала санкции США против России.

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