Собчак объявила войну Мутко 

По мнению «кандидата против всех», покинуть свой пост функционер должен в связи с обострившемся в последние дни допинговым скандалом, из-за которого сборная страны уже лишилась нескольких медалей Сочи-2014 и в данный момент рискует остаться без Олимпиады в Южной Корее.

«Международный олимпийский комитет хочет допустить наших олимпийцев только, если они не будут петь наш гимн, нести наш флаг, а также не будут участвовать в открытии Олимпиады.

То есть, получается, что Мутко и прочие функционеры, мухлевавшие с мочой, спокойно, так сказать, from the bottom of my heart (здесь Собчак обыграла известную речь Мутко на представлении заявки России на проведение чемпионата мира — «Газета.Ru» ), расположатся на VIP-трибунах, выпьют, закусят, пообнимаются со своими западными друзьями.