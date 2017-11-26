«Родченков разоблачает Россию по плану, раз в месяц»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему не стоит придавать большого значения новым «разоблачениям» со стороны Джима Уолдена, адвоката информатора WADA Григория Родченкова.

Накануне Уолден заявил, что его клиент готов предоставить Международной федерации футбола (ФИФА) доказательства использования допинга отечественными футболистами, в том числе с ведома на тот момент министра спорта Виталия Мутко, а также манипуляций с пробами украинцев. Однако по словам Журовой, Родченков не мог добавлять что-либо в пробирки иностранных спортсменов, а в футболе употреблять допинг почти бессмысленно.

«Родченков нес ответственность не перед Мутко»

— Родченков заявил, что Мутко в 2013 году просил его добавить допинг в мочу украинского спортсмена. Глава Московской антидопинговой лаборатории действительно мог подменить пробу иностранного спортсмена?

— То, что наши комиссары брали пробы у иностранцев на соревнованиях в России, — это правда. Однако, даже если эти пробы анализировались у нас в России по поручению WADA и возможность подмены была, то как сюда может вмешаться Мутко?

Вообще-то Родченков нес ответственность не перед тогдашним министром спорта, а перед Всемирным антидопинговым агентством. Получается, вопросы должны быть в первую очередь к самому Родченкову. Мало ли кто может дать ему приказ, по его словам.

Но, на мой взгляд, испортить или подменить пробы невозможно ни россиянам, ни спортсменам из других стран. Я не понимаю, как технически это можно сделать, влить туда что-то дополнительно…

Так и не показали, как эту пробу можно вскрыть. А если можно, то почему эти банки до сих пор не заменили на другие?

Знаменитый биатлонист Уле Эйнар Бьорндален правильно сказал: если Родченков умел залезать в пробы, то как можно быть уверенным в том, что другие этому не научились? Как теперь спортсменам выступать на Олимпиаде? Каждый ведь опасается, что есть способ вскрыть банки с пробами и что-то в них поменять.

«Слава Богу, я бегала, когда Родченкова не было»

— Также Родченков заявил, что готов связаться с ФИФА и предоставить доказательства использования допинга в российском футболе…

— Не очень понимаю, зачем в футболе нужен допинг. Если идет борьба за золото на Олимпиаде в индивидуальном виде спорта — это еще можно логически понять, но в футболе…Смысл?

Родченков может говорить все, что угодно, — это понятно. Что уж Мутко? Надо брать выше. Он скоро договорится до того, что сам президент Владимир Путин приносил ему вещества, которые нужно подмешать иностранным атлетам.

Чего еще Родченков хочет? Лишить Россию чемпионата мира? Меня удивляет, что его сенсационные заявления выходят уже на протяжении почти двух лет. А нельзя было сразу обо всем рассказать?

Нет, он раз в месяц, словно по плану, выкладывает новую информацию. А через десять лет он скажет: «Вы знаете, я еще кое-что забыл». Это уже не смешно.

Такое ощущение, что Родченкову надо дотянуть до последнего момента, когда, например, осталось полгода до чемпионата мира, — «А вот теперь мы поговорим про футбол».

— Его упорство в публикации новых данных о допинге в России действительно выглядит в некоторой степени странно…

— Родченкова все называли раньше «предателем», а по-моему, его уже можно называть монстром.

Может, он сам не любил украинцев и поэтому решил испортить пробу? Он ведь сидел у себя в лаборатории и делал, по большому счету, все, что хотел. Я больше скажу: если он нашел способ вскрывать пробы и менять их по своему желанию, то мог просто звонить спортсменам и говорить: «Так, деньги мне принеси, иначе твои анализы будут положительными».

А то бы он еще «вспомнил», что было 20-30 лет назад.

«Десятки футболистов в досье у Родченкова»

Напомним, что за несколько дней до жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018, которая состоится 1 декабря в Кремле, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выступил с новым заявлением. Через своего адвоката Джима Уолденабывший глава Московской антидопинговой лаборатории, бежавший в США в январе 2016 года, сообщил, что готов связаться с ФИФА и предоставить доказательства использования допинга отечественными футболистами.

В комментарии английскому изданию Daily Mail Уолден подчеркнул, что его клиент располагает данными о «десятках футболистов, включая членов сборной России», которые принимали запрещенные вещества. Также адвокат заверил, что его клиент не отступается от своих слов о том, что применение допинга поощрялось на государственном уровне — в том числе, и в таком проверяемом виде спорта, как футбол.

В данный момент Родченков скрывается в США, где его включили в программу защиты свидетелей. Экс-глава Московской лаборатории время от времени присылает Международному олимпийскому комитету (МОК) новые письма с обвинениями различных российских атлетов в приеме запрещенных стимуляторов.

На вопрос, готов ли Родченков «рискнуть» и выйти еще и на связь с ФИФА, Уолден твердо ответил: «Да. Звоните на мой телефон или пишите на электронную почту».

Это заявление юриста в прессе, должно быть, стало ответом на появившуюся информацию о том, что ФИФА якобы выразила желание связаться с Родченковым и получить дополнительные доказательства по данным из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена

В ходе своего расследования Макларен пришел к выводу, что ряд российских футболистов, включая игроков, попавших в заявку сборной страны на чемпионат мира — 2014, принимали допинг, а государство умело скрывало этот факт.

При этом в официальном заявлении ФИФА говорится, что организация не нашла подтверждения данным канадского юриста,

«Из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями. По всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым.

В ходе этого процесса ФИФА работает в тесном сотрудничестве с WADA и контактирует с профессором Маклареном, чтобы использовать все доступные возможности. ФИФА уже приложила серьезные усилия, чтобы обнаружить потенциальные нарушения антидопинговых правил, включая повторное тестирование доступных допинг-проб.

Стоит подчеркнуть, что санкции не могут быть введены лишь на основании подозрений или ограниченных фактов», — подчеркнула в своем заявлении пресс-служба ФИФА.

Вбросы для жеребьевки

Тем не менее британские СМИ продолжают раз за разом сообщать о возможных поводах отобрать у России чемпионат мира.

Наплыв подобных новостей, как правило, случается в канун важных спортивных событий. В данный момент это происходит на фоне приближающейся церемонии жеребьевки мундиаля-2018, а до этого самым заметным скачком в активности британских изданий был период проведения Кубка конфедераций — 2017.

Тогда журналисты Туманного Альбиона сообщили о том, что пятеро футболистов сборной России подозреваются в употреблении допинга.

В то же время Макларен дал немецкому телеканалу ARD интервью, в котором назвал подозрительными 155 допинг-проб российских игроков.

«Нет сомнений, что существовал некий банк с «чистой» мочой — его использовали для футболистов», — заявил канадец.

Однако совместного давления британских СМИ и Макларена не хватило, чтобы ФИФА предприняла какие-либо действия в отношении России без четких доказательств.

«Родченков спас Украину»

В данный момент заявления в зарубежной прессе становятся все более угрожающими.

Так, адвокат Родченкова Уолден, помимо туманных обещаний раздобыть новые данные о допинге в российском футболе, сделал сенсационное заявление в отношении вице-премьера России по вопросам спорта Виталия Мутко:

«У нас есть сотни данных о случаях, с которыми связан Мутко, а также бывший замминистра спорта Юрий Нагорных . Одной из самых возмутительных и шокирующих вещей, о которой я узнал, была беседа между Мутко и Родченковым в 2013 году, в ходе которой

Мутко попросил моего клиента добавить допинг в мочу украинского спортсмена, чтобы позволить россиянину победить.

Родченков нашел оправдание, чтобы не делать этого. Об этом случае должно быть упомянуто в докладе Самуэля Шмидта».

Отметим, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Шмидта пытается доказать или опровергнуть вывод доклада Макларена о том, что в России существовала государственная система поддержки допинга.

Уолден заверил, что Родченков недавно отправил в помощь этому расследованию доклад на более чем 50 страницах, в котором главной темой стало участие Мутко в допинговых махинациях.

Никаких подробностей этого письма, как и доказательной части других подобных докладов о якобы » системном допинге в России» пока не было опубликовано.