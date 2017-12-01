Репортёр устроил скандал на жеребьёвке в Кремле

Норвежские журналисты заявили, что Россия отказалась выдавать аккредитацию на церемонию жеребьевки футбольного ЧМ-2018 телекомпании TV2. Правда, большого скандала не вышло: уже через несколько часов Виталий Мутко рассказал на пресс-конференции о восстановлении иностранцев во всех правах.
Первоначальное заявление репортеров передал норвежское издание The Independent Barents Observer. По словам корреспондента телеканала Эйстейна Богена, долгое время работающего в России, такое, вероятно, произошло впервые в истории ФИФА.
«Не думаю, что когда-то такое происходило в истории ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать ЧМ, лишила аккредитации страна-хозяйка турнира», — возмущался журналист. По словам Богена, женщина в службе аккредитации якобы сообщила, что «скорее всего, в аккредитации им отказала Федеральная служба безопасности».
Боген предположил, что к освещению событий чемпионата мира в России будут допущены лишь те средства массовой информации, которые не критиковали Россию в своих эфирах. Также он характеризовал ситуацию, как «нападение на свободу прессы».
Редактор новостей TV2 Карианна Солбрекке, в свою очередь, назвала предположительный отказ в выдаче аккредитации «примечательным и прискорбным шагом».
«Я действительно надеюсь, что это недоразумение. TV2 владеет правами на трансляцию чемпионата мира, и я жду, что наша команда сможет безопасно заниматься журналистикой, не рискуя попасть под преследования», — подчеркнула она.
Солбрекке надеется, что ФИФА будет с пиететом относиться к свободе прессы, позволяя журналистам и комментаторам выполнять свою работу во время чемпионата мира.
В TV2 утверждают, что направили письменный запрос в российское посольство в Норвегии. Там ответили быстро, попросив журналистов связаться с Министерством иностранных дел России.
Отметим, что в Норвегии права на трансляцию чемпионата мира по футболу купили телеканалы TV2 и NRK.
Впрочем, ситуация разрешилась достаточно быстро.
Как заявил журналистам председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, слова которого приводит РИА «Новости», «это была техническая проблема, и аккредитация норвежцев уже восстановлена».
«Как раз этот вопрос сейчас решается, аккредитация им уже подтверждена, то есть им осталось только прийти в аккредитационный центр и ее забрать», — рассказала ФАН представитель оргкомитета.
Жеребьевка ЧМ состоится в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря в 18:00. Ее проведут российская телеведущая Мария Командная и бывший футболист сборной Англии, а ныне авторитетный эксперт Гари Линекер.
Девушка недавно оказалась впутана в забавную историю. Любители футбола из Ирана попросили Командную не одевать на церемонию чересчур сексуальный наряд. В этой стране трансляция жеребьевки рискует быть прерванной уже на самом старте церемонии — причиной может стать именно недостаточно закрытое платье россиянки.
Таковы национальные законы Исламской Республики Иран, которым будет вынуждено подчиниться телевидение.
«Мария известна своими экстравагантными выходами», — с опасением констатировала немецкая пресса.
Сама журналистка пообещала нарядиться на мероприятие «прилично».
Линекер же в четверг отметил в Москве 57-летие и решил немножко «расслабиться». «Я нуждаюсь в водке!» — подписал он фотографию в Instagram на фоне Спасской башни московского Кремля.
Ранее скандал по поводу аккредитаций журналистов произошел между Россией и США.
Конгресс США лишил телеканал RT аккредитации из-за регистрации в качестве иностранного агента. Соответствующее письмо направила галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.
«Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента», — говорится в заявлении, которое приводит сайт телеканала.
«Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл!
Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так», — прокомментировала случившееся в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В ответ Государственная дума России закроет двери для всех журналистов из американских СМИ. В понедельник проект постановления обсудит комитет по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение парламентского Совета, а в среду на пленарное заседание нижней палаты. Аналогичную меру рекомендуется принять региональным законодательным собраниям.