Репортёр устроил скандал на жеребьёвке в Кремле

Норвежский репортер поскандалил на жеребьевке в Кремле

Норвежские журналисты заявили, что Россия отказалась выдавать аккредитацию на церемонию жеребьевки футбольного ЧМ-2018 телекомпании TV2. Правда, большого скандала не вышло: уже через несколько часов Виталий Мутко рассказал на пресс-конференции о восстановлении иностранцев во всех правах.

Первоначальное заявление репортеров передал норвежское издание The Independent Barents Observer. По словам корреспондента телеканала Эйстейна Богена, долгое время работающего в России, такое, вероятно, произошло впервые в истории ФИФА.

«Не думаю, что когда-то такое происходило в истории ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать ЧМ, лишила аккредитации страна-хозяйка турнира», — возмущался журналист. По словам Богена, женщина в службе аккредитации якобы сообщила, что «скорее всего, в аккредитации им отказала Федеральная служба безопасности ».

Боген предположил, что к освещению событий чемпионата мира в России будут допущены лишь те средства массовой информации, которые не критиковали Россию в своих эфирах. Также он характеризовал ситуацию, как «нападение на свободу прессы».

Редактор новостей TV2 Карианна Солбрекке, в свою очередь, назвала предположительный отказ в выдаче аккредитации «примечательным и прискорбным шагом».

«Я действительно надеюсь, что это недоразумение. TV2 владеет правами на трансляцию чемпионата мира, и я жду, что наша команда сможет безопасно заниматься журналистикой, не рискуя попасть под преследования», — подчеркнула она.

Солбрекке надеется, что ФИФА будет с пиететом относиться к свободе прессы, позволяя журналистам и комментаторам выполнять свою работу во время чемпионата мира.

В TV2 утверждают, что направили письменный запрос в российское посольство в Норвегии. Там ответили быстро, попросив журналистов связаться с Министерством иностранных дел России

Отметим, что в Норвегии права на трансляцию чемпионата мира по футболу купили телеканалы TV2 и NRK.

Впрочем, ситуация разрешилась достаточно быстро.

Как заявил журналистам председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, слова которого приводит РИА «Новости» , «это была техническая проблема, и аккредитация норвежцев уже восстановлена».

«Как раз этот вопрос сейчас решается, аккредитация им уже подтверждена, то есть им осталось только прийти в аккредитационный центр и ее забрать», — рассказала ФАН представитель оргкомитета.

Жеребьевка ЧМ состоится в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря в 18:00. Ее проведут российская телеведущая Мария Командная и бывший футболист сборной Англии, а ныне авторитетный эксперт Гари Линекер

Девушка недавно оказалась впутана в забавную историю. Любители футбола из Ирана попросили Командную не одевать на церемонию чересчур сексуальный наряд. В этой стране трансляция жеребьевки рискует быть прерванной уже на самом старте церемонии — причиной может стать именно недостаточно закрытое платье россиянки.

Таковы национальные законы Исламской Республики Иран, которым будет вынуждено подчиниться телевидение.

«Мария известна своими экстравагантными выходами», — с опасением констатировала немецкая пресса.

Сама журналистка пообещала нарядиться на мероприятие «прилично».

Линекер же в четверг отметил в Москве 57-летие и решил немножко «расслабиться». «Я нуждаюсь в водке!» — подписал он фотографию в Instagram на фоне Спасской башни московского Кремля.

Ранее скандал по поводу аккредитаций журналистов произошел между Россией и США.

«Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента», — говорится в заявлении, которое приводит сайт телеканала.

«Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл!

Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так», — прокомментировала случившееся в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян