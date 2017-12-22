Год футбола: титул «Спартака» и репетиция мундиаля

Долгожданное чемпионство московского «Спартака» , перезагрузка «Зенита» и лидерство «Локомотива» в новом сезоне, летний Кубок конфедераций, рекорды «Реала» , неудачная попытка Леонида Слуцкого в Англии, трансфер Неймара, невыход Италии на чемпионат мира и фантастический «Ман Сити» Пепа Гвардиолы — «Газета.Ru» подводит итоги футбольного года.

«Спартак» — чемпион, 16 лет спустя

Пожалуй, главным событием для российского футбола в 2017 году стал успех московского «Спартака». Красно-белые впервые за последние 16 лет выиграли национальный чемпионат, а затем и стали обладателями Суперкубка России, переиграв в дополнительное время «Локомотив».

Фундамент для завоевания чемпионского титула был заложен еще в той части сезона, что прошла в 2016 году. Тогда спартаковцы вылетели в квалификации Лиги Европы от кипрского АЕК, после чего был уволен Дмитрий Аленичев , а вместо него главным тренером стал приглашенный перед сезоном для работы с защитниками итальянец Массимо Каррера.

Под руководством бывшего защитника «Аталанты» и «Ювентуса» «Спартак» мощно провел первую часть сезона, финишировав на промежуточном первом месте, а затем не растерял нажитого в летней части сезона.

Празднование долгожданного титула вышло по-настоящему эпохальным и растянулось надолго. Там были и народные гуляния у «Открытие Арены» с Денисом Глушаковым и его «миллеровским напитком», празднования уже на стадионе после победы над тогда еще «Тереком» и высыпавшие на поле тульского стадиона фанаты после игры последнего тура.

В итоге красно-белые торжества, возможно, растянулись на чуть больше времени, чем было нужно, и команда не смогла войти в новый сезон должны образом, растеряв много очков, в том числе в концовках встреч.

Учитывая, что концовку года спартаковцы, когда лазарет опустел, провели мощно, возможно, это объяснение не так уж далеко от истины.

В конце 2017 года «Спартак» выиграл в чемпионате пять матчей подряд, реваншировавшись у «Зенита» (3:1) и ЦСКА (3:0) за поражения первого круга, и закончил год на третьем месте, имея столько же очков, сколько питерцы, и отставая только от «Локомотива».

Кроме того, команда Карреры смогла выполнить задачу-минимум в Лиге чемпионов и, финишировав в группе с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» третьей, пробилась в плей-офф Лиги Европы.

В еврокубке, как и во всей первой части сезона, спартаковцев бросала из жара в холод: две упущенных победы над «Марибором» (дважды по 1:1), ничья в Москве с «Ливерпулем» (1:1), феерический разгром «Севильи» (5:1) и катастрофическое унижение на «Энфилде» (0:7).

Нынешний «Спартак» славится своим коллективом, но в команде нельзя не выделить нескольких футболистов. Капитан Денис Глушаков, чьи фирменные победные голы с легкой руки одного из болельщиков клуба подарили нам знаменитые «похороны»; выросший в ключевого защитника сборной Георгий Джикия ; универсальный и незаменимый Роман Зобнин, чье возвращение на поле совпало с победной серией; заткнувший рот всем многочисленным критикам своего трансфера форвард Луис Адриано ; вернувшийся в родной клуб и забивший несколько ключевых голов (в том числе два в разных матчах с «Зенитом») Александр Самедов и, конечно же, главный игрок этой команды — голландец Куинси Промес, лидирующий вместе с Александром Кокориным Федором Смоловым в списке бомбардиров РФПЛ, в которой является одной из главных звезд.

И все же главным в «Спартаке» является тренерский тандем Массимо Карреры и Романа Пилипчука , постоянно работающих над эволюцией тактики команды и вносящих коррективы в игру, схемы и расположение игроков на поле прямо по ходу матчей.

Аргентинский «Зенит»

Вместе с Фурсенко также пришел Константин Сарсания , ставший спортивным директором сине-бело-голубых и проведший масштабную трансферную кампанию на 200 млн евро.

Команда Манчини с первых туров принялась крушить всех подряд, причем под раздачу попал самый приниципиальный для зенитовцев соперник — «Спартак» (5:1).

Футбольный мир увидел ренессанс Александра Кокорина, вернувшегося на острие атаки и ставшего примой нападения сине-бело-голубых.

Пресса и специалисты поспешили досрочно короновать питерцев как будущего чемпиона России, правда, в середине осени игра у команды (и у ее лучшего бомбардира) как-то разладилась, и «Зенит» пропустил вперед «Локомотив» и позволил тому убежать в отрыв, а главный тренер питерцев порадовал общественность перлами про неукомплектованность своей команды, полное преимущество в игре второго круга со «Спартаком» (1:3) и победу в группе Лиги Европы, где «Зенит» «считался третьей командой».

Впрочем, как ни оценивай шансы «Зенита» в группе Лиги Европы изначально, команда действительно вышла в плей-офф с первого места, оставив позади испанский «Реал Сосьедад» и норвежский «Русенборг» с Никласом Бендтнером в составе. Более того, «Зенит» стал самой результативной командой второго по значимости еврокубка.

К сожалению, 7 октября 2017 года Сарсания скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга из-за оторвавшегося тромба, что, безусловно, нанесло серьезный психологический удар по «Зениту».

«Локомотив» и Фарфан впереди всех

Главным открытием первой части сезона стал «Локомотив» Юрия Семина . Пораскачивавшись на старте, «железнодорожники» набрали к концу осени такую скорость, что уехали от всех преследователей на расстояние, которое выглядит весьма удобным, чтобы не разбазарить его в десяти весенних турах.

«Локомотив» в первом круге обыграл и ЦСКА (3:1), и «Спартак» (4:3), и «Краснодар» (2:0), и «Зенит» (3:0), а также был очень стабилен.

Подопечные Семина знали, что им делать, играли очень сбалансированно и убийственно контратаковали. Команду не смутила даже тяжелая травма бразильского форварда Ари, бывшего лидером атаки.

Постепенно на острие оказался перуанский ветеран Джефферсон Фарфан , выдавший феноменальный отрезок осенью, когда забил 11 голов в десяти встречах, вывел сборную Перу впервые за 36 лет на чемпионат мира и налетал десятки тысяч километров, что никак не отразилось на его игре.

Последний раз «Локомотив» был чемпионом в 2004 году при Юрии Семине. 70-летний специалист имеет отличные шансы вернуть титул красно-зеленым и официально получить в российском тренерском цехе статус патриарха.

Многообещающая евровесна

В актив себе российские клубы могут занести еврокубковую осень. Провалился только «Краснодар», не сумевший попасть даже в групповой этап Лиги Европы. Правда, уступили подопечные Игоря Шалимова крепкой сербской «Црвене Звезде», причем арбитры в первом матче лишили «быков» гола, не увидев, что мяч отскочил за линию ворот от перекладины.

«Спартак» и ЦСКА провели добротный групповой этап Лиги чемпионов, претендовали на выход в плей-офф до последнего тура, а в итоге с третьих мест попали в 1/16 финала Лиги Европы, что для обеих команд являлось задачей-минимум.

При этом прервалась печальная серия голкипера армейцев Игоря Акинфеева , который пропускал в 43-х матчах подряд на групповой стадии ЛЧ. Швейцарский «Базель» так и не смог распечатать ворота первого номера сборной России на своем поле (2:0 в пользу ЦСКА).

«Зенит» катком прошел по своей группе в Лиге Европы, потеряв только два очка в выездной игре с «Русенборгом» и дважды обыграв крепкий испанский «Реал Сосьедад». «Зенит» забил больше всех на групповой стадии турнира среди всех его участников этого сезона, а за лавры лучшего бомбардира в самой питерской команде активно сражались Кокорин и Ригони.

«Локомотиву» было куда сложнее, но и подопечные Семина смогли справиться и, обыграв в последнем туре в Чехии «Фастав Злин» (2:0), не просто пробились в плей-офф, а сделали это с первого места в квартете.

Жеребьевка оказалась для российских клубов в целом относительно удачной — все получили крепких соперников, но никому не досталось непроходимых, типа «Наполи», дортмундской «Боруссии» или лондонского «Арсенала».

«Спартак» встретится с испанским «Атлетиком» из Бильбао, «Зенит» сыграет с шотландским «Селтиком», «Локомотиву» предстоят баталии с французской «Ниццей», а ЦСКА попробует отомстить «Црвене Звезде» за «Краснодар».

Удачная репетиция

Главным событием с точки зрения национальных сборных для России был, конечно же, летний Кубок конфедераций. Национальная сборная под управлением Станислава Черчесова впервые приняла участие в таком соревновании, попав на него на правах страны-хозяйки.

Выступила сборная и не плохо, и не хорошо. Стартовая победа над Новой Зеландией (2:0) была ожидаемой, но такими же были и поражения от Португалии (0:1) и Мексики (1:2), не пустившие команду Черчесова в полуфинал.

В обеих встречах российские футболисты были предельно старательны, а в решающей игре с «ацтеками» даже вели в счете благодаря голу Александра Самедова, но не удержали такой нужный победный счет и вылетели.

Выиграла же турнир великолепная немецкая сборная. Чемпионы мира во главе с Йоакимом Левом, приехав на турнир фактически вторым составом, выиграли свою группу, в полуфинале оставили не у дел Мексику, а в финале одолели чилийскую сборную.

Главным же итогом Кубка конфедераций стал уровень его проведения. Ни у кого из иностранцев или официальных представителей ФИФА он не вызвал никаких нареканий, а атмосфера единения болельщиков, приехавших в Россию со всех концов света, сделала турнир действительно незабываемым.

Слуцкий попробовал Англию

Одним из самых будоражащих событий футбольного года для России стала работа в Англии в качестве главного тренера Леонида Слуцкого.

Уйдя из национальной сборной сразу после провального Евро-2016 и доработав в ЦСКА до конца осенней части сезона-2016/17, самый обсуждаемый и один из самых титулованных российских тренеров прибыл в январе 2017 года в Англию.

Там Слуцкий на протяжении полугода проживал по приглашению Романа Абрамовича, изучал английские язык и культуру, проходил стажировку в «Челси», посещал большое количество футбольных матчей Английской премьер-лиги и составлял скаутские отчеты для клуба Абрамовича по игрокам ЦСКА и не только.

В начале лета мечта специалиста поработать в английском футболе в качестве главного тренера сбылась — 9 июня вылетевший из АПЛ в Чемпионшип «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого.

Российский тренер оказался в непростой ситуации, поскольку клуб, покинув элитный футбольный эшелон страны, распродал всех своих прошлогодних лидеров, а трансферную кампанию провел крайне слабо. Кроме того, все это происходило на фоне не прекращающейся уже несколько лет «войны» между египетскими владельцами «тигров» и болельщиками клуба.

Слуцкий декларировал цель возвращения в АПЛ за один сезон, но на деле столкнулся с трудностями адаптации и не смог выдать результат сразу. Одержав всего четыре победы в 20-ти матчах в качестве главного тренера «Халла», российский тренер был отправлен в отставку 3 декабря, когда его команда располагалась прямо над зоной вылета.

Тем не менее, Слуцкий не теряет надежды построить европейскую карьеру и не спешит возвращаться в Россию, где наверняка смог бы найти работу в РФПЛ.

«Реал» — король Европы и мира

В европейском футболе 2017 год прошел, как и предыдущий, под знаком мадридского «Реала». Самый титулованный клуб мира подтвердил свой статус, установив ряд рекордов.

«Сливочные» впервые за последние годы выиграли национальный чемпионат, а после этого завершили сезон победой в Лиге чемпионов, второй подряд, чего не удавалось еще ни одному клубу после реформы турнира.

Всего же этот успех в главном клубном турнире Европы стал для «Реала» третьим за последние четыре года. После этого команда выиграла уже в новом сезоне Суперкубки Европы и Испании, а завершила год победой на клубном чемпионате мира, который до «Реала» тоже никто не выигрывал дважды подряд.

Роналду догнал Месси

Ничего удивительного, что главная звезда «сливочных» португалец Криштиану Роналду завершил год с двумя главными индивидуальными наградами лучшего игрока мира — по версии ФИФА (The Best) и по версии журнала France Football («Золотой мяч»).

Таким образом, теперь на счету Роналду уже пять «Золотых мячей», и он сравнялся по этому показателю со своим главным соперником — аргентинцем Лионелем Месси из «Барселоны». Никто не выигрывал эту награду чаще.

32-летний португалец является лучшим игроком мира уже на протяжении трех последних лет.

Чемпионат мира без Чили и Италии

В 2017 году завершился и отборочный турнир к чемпионату мира, который пройдет в 2018 году в России.

Главными сенсациями стали непопадание на мундиаль национальных команд Чили, Италии и США.

Чилийцы заняли лишь шестое место в южноамериканском отборе, уступив в последнем туре Бразилии, в результате чего Аргентина с Месси пробилась на российский мировой форум напрямую, а Перу Фарфана вышла в стыки против Новой Зеландии и выиграла их.

Италия под руководством Джан Пьеро Вентуры заняла второе место в своей отборочной европейской группе, не сумев навязать реальной борьбы мощной Испании.

В стыковых матчах Скуадра Адзурра получила в соперники неуступчивую Швецию, и хотя в обеих встречах итальянцы играли сильнее соперника, дома скандинавы забили единственный гол, а на выезде ценой невероятных усилий смогли отстоять свои ворота.

Италия не сыграет на чемпионате мира впервые с 1958 года, зато в России мы, возможно, увидим Златана Ибрагимовича, если лучший футболист Швеции решит по такому случаю возобновить карьеру в национальной команде.

Наконец, сборная США умудрилась в последнем туре отбора зоны КОНКАКАФ проиграть потерявшему всякие шансы на выход на ЧМ Тринидаду и Тобаго, а вот ее соперники — Гондурас и Панама — переиграли в нужный момент уже обеспечивших себе путевки в Россию Мексику и Коста-Рику и оставили «звездно-полосатых» за бортом чемпионата мира.

Трансфер Неймара

Одним из самых громких футбольных событий в 2017 году был сенсационный переход бразильского форварда Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен».

Каталонцы не собирались расставаться со своей суперзвездой, рассчитывая, что тот со временем заменит Месси в статусе главного игрока клуба, но бразилец не стал ждать, и «ПСЖ» выкупил его трансфер за сумму отступных, прописанную в договоре, — 222 млн евро.

Вся ситуация привела к скандалу и обострению отношений между клубами, но никаких санкций от УЕФА за возможное нарушение «финансвого фэйр-плей» пока на «ПСЖ» наложено не было.

Французы разом отомстили «Барселоне» и за спасение каталонцев в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда те, уступив в первом матче в Париже со счетом 0:4, дома переиграли команду Унаи Эмери с феерическим счетом — 6:1. И за настойчивые попытки сине-гранатовых увести из «ПСЖ» итальянского центрального полузащитника Марко Верратти , которого парижане наотрез отказались продавать.

Фееричный «Манчестер Сити»

Завершая разговор о футбольном годе, нельзя не отметить прогресс английского «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы, который потерял в сложнейшей АПЛ на данный момент только два очка, сыграв в начале сезона вничью с «Эвертоном».

На данный момент команда каталонского специалиста смотрится просто фантастически, и уже вовсю идут разговоры о том, что она повторит знаменитый «анбиттен» лондонского «Арсенала», который в сезоне-2003/04 стал чемпионом Англии, не потерпев ни одного поражения.