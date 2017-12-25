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Овечкин предстал в образе Санты-стриптизера
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Овечкин предстал в образе Санты-стриптизера 

Газета.Ru 25 декабря 2017
Фото: Reuters
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в рождественском видеопоздравлении, сообщает твиттер клуба.
В видеозаписи россиянин представлен в образе Санты-стриптизера, на котором он одет в халат Санты-Клауса с голым торсом. Также Овечкин держит табличку с надписью "Hohoho!", являющейся характерным выкриком Санты.
"Вашингтон" запустил цикл видеопоздравлений с Рождеством, в котором участвуют хоккеисты клуба. Каждый день представляется один из игроков команды. В канун Рождества клуб опубликовал видеоролик с участием капитана команды.
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