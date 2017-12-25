Овечкин предстал в образе Санты-стриптизера

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в рождественском видеопоздравлении, сообщает твиттер клуба.

#ALLCAPS Holiday Countdown | Santa @Ovi8, hurry down the chimney tonight! 🎅 pic.twitter.com/rj1qC0TA0A— Washington Capitals (@Capitals) 24 декабря 2017 г. В видеозаписи россиянин представлен в образе Санты-стриптизера, на котором он одет в халат Санты-Клауса с голым торсом. Также Овечкин держит табличку с надписью "Hohoho!", являющейся характерным выкриком Санты.

"Вашингтон" запустил цикл видеопоздравлений с Рождеством, в котором участвуют хоккеисты клуба. Каждый день представляется один из игроков команды. В канун Рождества клуб опубликовал видеоролик с участием капитана команды.