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Болельщики уличили «Спартак» в расизме
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Болельщики уличили «Спартак» в расизме из-за «тающих на солнце шоколадок» 

Lenta.ru 13 января 2018
Болельщики уличили московский «Спартак» в расизме после поста на странице команды в Twitter.
«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — сказал работник пресс-службы клуба, снимая на видео разминающихся темнокожих игроков «Спартака».
Футболисты улыбались в камеру и не имели ничего против такого обращения.
В комментариях пользователи обвинили клуб в расизме. «Спартак и расизм? Тут ничего нового», — написал @Benpantera96
«Вы позорите нашу страну и наших людей! Возьмитесь уже за голову и культурное поведение людей в своем клубе, кретины некомпетентные!», — считает пользователь с именем Jurgen Meister.
Юзер @Indy_S_D призвал ФИФА изучить ситуацию и дать ей оценку.
«Спартак» проводит сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, где готовится ко второй части сезона в российской премьер-лиге. После 20 туров подопечные Массимо Карреры с 37 очками делят второе место с «Зенитом» и отстают от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.
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