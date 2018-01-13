Болельщики уличили «Спартак» в расизме из-за «тающих на солнце шоколадок»

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — сказал работник пресс-службы клуба, снимая на видео разминающихся темнокожих игроков «Спартака». Болельщики уличили московский «Спартак» в расизме после поста на странице команды в Twitter.

Футболисты улыбались в камеру и не имели ничего против такого обращения.

«Вы позорите нашу страну и наших людей! Возьмитесь уже за голову и культурное поведение людей в своем клубе, кретины некомпетентные!», — считает пользователь с именем Jurgen Meister. В комментариях пользователи обвинили клуб в расизме. «Спартак и расизм? Тут ничего нового», — написал @Benpantera96

Юзер @Indy_S_D призвал ФИФА изучить ситуацию и дать ей оценку.