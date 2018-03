Арбитр ударил игрока и удалил его с поля

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP— globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.