Арбитр ударил игрока и удалил его с поля

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP— globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.

Инцидент произошел в концовке встречи. На 90-й минуте во время атаки парижан защитник "Нанта" Карлос задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. Судья незамедлительно ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй в матче. Помимо этого главный арбитр встречи назначил штрафной удар в пользу "ПСЖ".