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Арбитр ударил игрока и удалил его с поля
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В чемпионате Франции арбитр ударил игрока и удалил его 

Газета.Ru 15 января 2018
Фото: Reuters
Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата Франции "Нант" — "ПСЖ" Тони Шапрон ударил игрока хозяев Диего Карлоса, а затем показал ему красную карточку, сообщает Globo.
Инцидент произошел в концовке встречи. На 90-й минуте во время атаки парижан защитник "Нанта" Карлос задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. Судья незамедлительно ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй в матче. Помимо этого главный арбитр встречи назначил штрафной удар в пользу "ПСЖ".
Ранее сообщалось, что парижане одержали минимальную победу над "Нантом" в матче Лиги 1.
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