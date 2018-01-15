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Купающийся в роскоши Плющенко раскритиковал зарплаты в футболе
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Купающийся в роскоши Плющенко раскритиковал зарплаты футболистов 

Рамблер 15 января 2018
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил платить российским футболистам «поменьше», сообщает РИА Новости.
По его мнению, в России есть хорошие футболисты, но их зарплата слишком велика. Фигурист, отметив, что прожиточный минимум в стране составляет около 11 тысяч рублей, заявил, что футболистам следует платить по 30 тысяч.
«Почему нет? Забил гол — получил бонус», — сказал он.
Между тем в апреле 2017 года общественный резонанс вызвала информация о стоимости занятий в открытой Евгением Плющенко школе фигурного катания. Минимальная стоимость для детей в академии «Ангелы Плющенко» составляет 60 тысяч рублей в месяц, занятия по «средней» программе обходятся родителям в 90 тысяч, по максимальной — в 150. Также возможны индивидуальные тренинги с прославленным спортсменом, которые стоят 60 тысяч за один час. Пользователи социальных сетей осудили Плющенко, обвинив в желании заработать на детях и своей славе.
Кроме того, летом минувшего года пользователи Сети обратили внимание на любовь Плющенко к одежде французского люксового бренда Louis Vuitton. Так, на одном из фото, опубликованном в Instagram олимпийского чемпиона, он одет в футболку за 390 евро, толстовку за 750 евро, а рядом стоит рюкзак за 2960 евро. Таким образом, в общей сложности Плющенко потратил на эти вещи почти 300 тысяч рублей.

C Новым Годом!С Новым Счастьем, друзья! 🎉

Публикация от  Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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