Купающийся в роскоши Плющенко раскритиковал зарплаты в футболе

Купающийся в роскоши Плющенко раскритиковал зарплаты футболистов

По его мнению, в России есть хорошие футболисты, но их зарплата слишком велика. Фигурист, отметив, что прожиточный минимум в стране составляет около 11 тысяч рублей, заявил, что футболистам следует платить по 30 тысяч.

«Почему нет? Забил гол — получил бонус», — сказал он.

Между тем в апреле 2017 года общественный резонанс вызвала информация о стоимости занятий в открытой Евгением Плющенко школе фигурного катания. Минимальная стоимость для детей в академии «Ангелы Плющенко» составляет 60 тысяч рублей в месяц, занятия по «средней» программе обходятся родителям в 90 тысяч, по максимальной — в 150. Также возможны индивидуальные тренинги с прославленным спортсменом, которые стоят 60 тысяч за один час. Пользователи социальных сетей осудили Плющенко, обвинив в желании заработать на детях и своей славе.