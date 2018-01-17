Ненавидеть Дзюбу глупо. Но так ему и надо

«С Артёмом сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА. Дорожим каждым игроком». Давайте для начала перечитаем слова спортивного директора питерцев Вячеслава Малафеева , который объяснил, почему клуб не взял Дзюбу на сбор в ОАЭ.

Ну ведь хорошо сказано: и логично, и интригующе, и даже как-то сладенько. Теперь-то ясно: зря кто-то искал нелюбовь между игроком и тренером, напрасно думал, что Манчини избавляется от Дзюбы, чтобы он не мешал творить аргентинским суперзвёздам и не подрывал его авторитет в команде. Напротив, Роберто и клуб просто заботятся о так часто хворающем футболисте и берегут его слабеющее здоровье.

Жаль, что в ответ никакой благодарности. Вот где фото из больничной палаты с сообщением: «Тренер, спасибо, я вернусь как только смогу»?! Где обращение к болельщикам, что вот эти «кое-какие проблемы» не такие уж и серьёзные?! Где вообще хоть одно твое слово на официальном сайте?!

Вместо этого — какой-то странный вечерний месседж в личном «инстаграме». Российский тренажёрный зал вместо иностранной клиники. Жёсткие упражнения на взрыв и силу, несовместимые с жизнедеятельностью больного человека. И ещё эти подписи: «Готов на все сто», а к ним и стихи про «непокорённый дух».

И вот вы знаете, в истории футбола, в том числе и российского, бывают такие хитрые приёмы, когда ненужного тренеру высокооплачиваемого игрока с продолжительным контрактом сначала ссылают в дубль, затем создают вокруг него ауру травм и болезней, чтобы предложить ему, ощущающему безысходность, упрощённый переход в другой клуб со значительным понижением зарплаты.

Но вряд ли в преуспевающем «Зените» подобное может случиться. Не считать же доказательством отсутствие диагноза и фотографий из больницы?

Да и вообще — прочь конспирологию. К черту все эти слухи, что о переводе в «Зенит-2» Артёму сообщил не Манчини или хотя бы тот же бывший футболист Малафеев, а администратор в Wass App.

Избавимся от этих домыслов, что Сергей Фурсенко не готов терпеть футболистов, конфликтующих с тренером, которого он столько лет пытался привезти в Россию.

Забудем исторические примеры, когда Манчини искусно и жёстко расправлялся с футболистами, которые могли подорвать его авторитет.

Куда интереснее персона самого Дзюбы.

Вряд ли в российском футболе есть другой человек, неудачи которого будут так воодушевлять всех и вся.

Во-первых, болельщиков «Спартака» , которых он не просто бросил ради денег «Зенита», но и опорочил родной дом, а затем и вовсе назвал его жителей сектантами.

Во-вторых, фанатов из Питера, которые терпели его только из-за хорошей игры.

В-третьих, обслуживающих футбол людей, раздражённых отсутствием возможности прямо высказать такому свободному и наглому, но тогда ещё сильному Дзюбе, свои претензии. Но сейчас, когда его позиции ослабли, пришло время палить из всех орудий.

Занятно, но Артём не имел шанса на понимание. Его то ли не слушали, то ли не могли услышать. Возьмём тот же «родной дом».

Дзюба ведь никогда не критиковал сам «Спартак». Он не отвечал на явные оскорбления Леонида Федуна . Все эти годы Артём даже голы в ворота бывшего клуба не праздновал, зато изредка и украдкой приезжал в Сокольники (где на видном месте висит его фотография) и общался с детьми, делал подарки. Вся его критика сводилась к простой фразе: «Пока определённые люди работали и продолжают работать, то ничего хорошего не будет. Обидно за „Спартак“.

Забавно, но „Спартак“ пришёл к чемпионству чуть ли не сразу же после корпоративной революции, из-за отсутствия которой сам Артём сокрушался перед уходом.

Но поиск смыслов мало кого заинтересует, потому обществу удобнее жить с образом одноклеточного предателя и рвача, которому можно собственноручно бросить шарф под ноги, а затем возмущаться, как этот подонок смел на шарф наступить.

Дзюба сам создал этот образ. Он был слишком волен и свободен, чтобы быть приятным и принятым массами. Он делал и говорил не так, как нужно обществу, а так как чувствовал — и это воспринималось как недопустимая вольность.

И этот запущенный бумеранг наплевательской открытости, его антихайп, он будет всегда возвращаться к Артёму новыми проблемами. Но прежде чем реагировать на неудачи и писать: „Дзюба, так тебе и надо“ — подумайте, может, ему действительно так и надо? Может, именно после таких критических моментов он выдавал лучшие сезоны в карьере? Может, именно в состоянии борьбы и есть его счастье?

Так что в момент, когда все рады видеть Дзюбу на дне, у Артёма становится как никогда много шансов поехать на чемпионат мира-2018 в составе сборной России.