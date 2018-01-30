До этого Думбия, теперь Муса. Как ЦСКА это делает?

Ситуация с возвращением Сейду Думбия была, пожалуй, уникальной для нашего футбола. Посудите сами: ЦСКА продаёт футболиста в итальянский топ-клуб, получает за него 15 млн евро, а спустя полгода просто берёт и возвращает его на правах аренды. Вопиющая дерзость или грамотный менеджмент? Как бы то ни было, ситуация близка к повторению. На очереди — возвращение Ахмеда Мусы . Вспоминаем историю двух армейских нападающих и разбираемся, насколько похожи обстоятельства этих двух историй.

Как уходили?

Оба футболиста подходили к европейской карьере поступательно. И Думбия, и Муса провели в ЦСКА несколько сезонов, являясь игроками основного состава. В какой-то момент они стали играть вместе, Муса уходил играть на фланг, тогда как Думбия был наконечником атаки «армейцев». Сейду начал свою карьеру раньше, да и забивал больше, поэтому к его уходу болельщики и клуб были готовы в большей степени. Лучший бомбардир РФПЛ в том самом переходном сезоне (и не только в нём) продержался в Москве даже больше, чем некоторые ожидали. Муса, впрочем, тоже задерживаться не стал и покинул клуб уже через полгода после Сейду.

Построссийский период

Говорить о том, что уровень ожидания к футболистам был одинаков, говорить не совсем правильно. Всё же две победы в гонке бомбардиров РФПЛ говорили за Сейду. В «Роме» рассчитывали, что к ним едет готовый футболист. В «Лестере» ситуация была иной. Клуб провёл сказочный сезон и неожиданно для всех выиграл чемпионат. Что будет дальше — не понимал никто. Трансферы у «Лестера» были столь же неочевидны. Муса — футболист талантливый, но все понимали, что это не самый объективный выбор в борьбе за высочайшие места АПЛ. Наверное, уровень доверия — и есть главное отличие их ситуаций. Если в «Лестере» тренерский штаб упорно давал Мусе шанс за шансом, а болельщики терпеливо ждали, когда раскроется молодая звёздочка, в «Роме» Думбия сразу попал под пресс. Несколько матчей без голов, и место Думбия в основе стало очень шатким. Форварда обвиняли во всех бедах команды. Чтобы понять отношение к Сейду, можно вспомнить историю, когда болельщики обвинили его в недостаточной отдаче на основаниивидео с разминки.

Свист болельщиков, критика со стороны спортивного директора Вальтера Сабатини. Усугублялось всё проблемами со спиной у Думбия, которые преследовали его на последнем отрезке выступлений за ЦСКА. В общем, итальянцы вряд ли оказались довольны сделкой с русскими.

У Ахмеда в «Лестере» всё было не так грустно. Грустно всё было со статистикой, она у нигерийца была не лучше, чем у бывшего партнёра по ЦСКА. Но по причинам, описанным выше, это не ставило под угрозу его место в команде. «Лестер» замер и ждал, что случится дальше, у «Ромы» этого времени попросту не было. Но и «Лестер» не мог ждать бесконечно. Со временем Муса сел на лавку и, по примеру Думбия, начал становился раздражителем для клуба и его болельщиков.

Возвращение в ЦСКА

Думбия вернулся в ЦСКА летом 2015, как раз к старту команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Сразу стало заметно, что форвард снова попал в комфортную обстановку. Уже накануне первого матча группового этапа против лиссабонского «Спортинга» Сейду рассказал, что первый гол после возвращения случится в этом матче. Когда Думбия не забил пенальти, на минутку показалось, что он сказал больше, чем следовало. Но спустя 13 минут футболист праздновал сдержанное обещание. Сезон нападающий провёл на «отлично», 21 матч, 11 голов. Но расставаться с Думбия москвичам всё же пришлось. Причина была той же, что и годом ранее — всё упиралось в финансы. ЦСКА не смог себе позволить выкуп трансфера, а Сейду и дальше отправился искать своё место в Европе. Сегодня ЦСКА объявил о переходе Ахмеда Мусы. Трансферная стоимость Мусы оценивается в 15 млн евро, а контракт нигерийца с «Лестером» действует до 2020 года. Что будет дальше — большой вопрос. Одно можно говорить точно: ЦСКА снова использует тактику решения проблемы по ходу её появления. И здесь и сейчас это решение выглядит максимально правильным.