Глава Самарской области хочет взять автограф у Суареса во время ЧМ-2018

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выразил желание попросить автограф у нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса во время чемпионата мира 2018 года.

"Думаю, я предложу ему поставить автограф на майке с его изображением, которую я когда-то купил в Монтевидео", — цитирует Азарова «Р-Спорт».

Россия сыграет в Самара с командой Уругвая 25 июня. Глава области заявил, что к приезду уругвайской команды будут приглашены творческие коллективы из этой страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Ранее главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите заявил, что российские города готовы в полной мере провести матчи чемпионата мира 2018 года.