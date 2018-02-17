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Глава Самарской области хочет взять автограф у Суареса во время ЧМ-2018
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Глава Самарской области хочет взять автограф у Суареса во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выразил желание попросить автограф у нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса во время чемпионата мира 2018 года.
"Думаю, я предложу ему поставить автограф на майке с его изображением, которую я когда-то купил в Монтевидео", — цитирует Азарова «Р-Спорт».
Россия сыграет в Самара с командой Уругвая 25 июня. Глава области заявил, что к приезду уругвайской команды будут приглашены творческие коллективы из этой страны.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
Ранее главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите заявил, что российские города готовы в полной мере провести матчи чемпионата мира 2018 года.
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