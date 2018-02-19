Алексей Морозов: Россия выиграет футбольный ЧМ раньше, чем Бразилия — хоккейный

Хоккеист Алексей Морозов долгое время выступал за казанский «Ак Барс», стал с флагманом татарстанского хоккея трехратным чемпионом страны. В ХХ веке он был одним из самых известных спортсменов столицы республики. Поэтому Алексей стал послом ЧМ-2018 по футболу от Казани.

«ВЫБИРАЛ МЕЖДУ ФУТБОЛОМ И ХОККЕЕМ»

— Алексей, расскажите о своих отношениях со спортом №1. — С футболом?

— Да. — В него я играл, сколько себя помню. Сначала в хоккейной секции совмещали хоккей с футболом. Летом гоняли мяч по зеленому полю, зимой — шайбу на льду. Но в какой-то момент пришлось выбирать. Я решил стать хоккеистом. Понятно, что ни о чем не жалею.

— А когда стали профессиональным хоккеистом, про футбол вспоминали? — Постоянно поигрывал летом во время отпуска на первенство Одинцовского района.

— Насколько знаю, защищали ворота. — Мне нравилось быть вратарем.

— Кто-то из знаменитых футболистов принимал участие в тех играх? — Роман Широков приезжал. Также было много тех молодых ребят, которые занимались в академиях наших больших клубов, но по каким-то причинам не прошли в состав.

— Сейчас выходите на зеленое поле? — К сожалению, пару лет назад получил тяжелую травму — разрыв ахилла. Поэтому сейчас играю крайне редко. Один из обязательных матчей — за ветеранов хоккейного московского клуба «Крылья Советов».

— Дружите с кем-то из футболистов? — Знаю очень многих — Рому Широкова , Диму Булыкина… Ближе всего, пожалуй, общались с Сашей Бухаровым, когда оба играли в Казани.

Алексей МОРОЗОВ Родился 16 февраля 1977 года в Москве. Бывший капитан сборной России и «Ак Барса». Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира (2008 и 2009). На открытии Олимпийских Игр 2010 года в Ванкувере был знаменосцем сборной России. Трехкратный чемпион России в составе «Ак Барса». Обладатель награды «Мастер плей-офф» самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Гагарина 2008/09. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженный мастер спорта России.

«НА «КАЗАНЬ-АРЕНЕ» БУДУТ АНШЛАГИ»

— Сейчас бываете в Казани? — Не могу сказать, что часто, но бываю, конечно.

— Чувствуется в городе приближение чемпионата мира по футболу? — Если в некоторых городах только строятся стадионы и гостиницы, ремонтируются дороги, то в столице Татарстана это все есть. Арену и всю инфраструктуру возвели почти пять лет назад к Всемирной Универсиаде-2013. Поэтому, можно сказать, Казань уже готова принять сотни тысяч гостей. Осталось решить некоторые организационные вопросы.

— Будет заполняться «Казань-Арена» на матчах чемпионата мира? Опасения есть: на матчах чемпионата страны «Рубин» собирает всего по несколько тысяч болельщиков. — В том, что будут аншлаги, у меня сомнений нет. Мировой чемпионат все-таки отличается от российского. На чемпионат мира стремятся попасть любители футбола из разных стран. И билеты, как я слышал, расходятся очень хорошо.

— Когда в Казани играли за «АК Барс», ходили на матчи футбольного «Рубина»? — Если выпадала возможность, выбирались. Иногда даже всей командой. Болели за ребят, поздравляли их с золотыми медалями чемпионов страны, после удачных международных матчей. Игры в Лиге чемпионов, конечно, стояли особняком. А футболисты приходили на хоккейные матчи. Это было нормальной практикой.

— А на зарубежные топк-лубы удалось вживую посмотреть? — Был в Лондоне на игре «Челси» — «Вест Хэм». Очень понравилась и игра, и атмосфера. Поле очень близко, эмоции зашкаливают.

«МЫ ПРИЕЗЖАЕМ, ПАРУ НЕДЕЛЬ ИГРАЕМ, И УЖЕ МЕДАЛИ ВРУЧАЮТ»

— На рубеже веков вы отыграли семь сезонов в «Питтсбурге», клубе Национальной хоккейной лиги. В каком положении тогда был в Северной Америке футбол? — Большей популярностью там пользуется американский футбол. А тот, к которому привыкли мы, они называют «саккер». В США есть свой чемпионат, работают футбольные школы для детей, по выходным проводятся футбольные праздники. Но какого-то всплеска после чемпионата мира 1994 года я не заметил.

— Какой футбольный чемпионат мира вы впервые посмотрели по телевизору? — Это был 1986 год, а лучшие команды мира собирались в Мексике. Мне было девять лет. Помню, как двор во время показа матчей пустел. Никто даже в футбол не играл.

— Вживую хотелось посмотреть на такие крупные турниры? — Возможностей не было. Летом же у хоккеистов начинается подготовка к новому сезону. А в России чемпионаты мира и Европы еще не проходили (улыбается).

— А чем отличаются чемпионаты мира по футболу и хоккею? — В футболе все по другому. Во-первых, там на чемпионат мира еще попасть нужно. Отборочные соревнования начинаются за два года до самого события. Во-вторых, футбольный чемпионат проходит раз в четыре года, а не ежегодно, как в хоккее. И в-третьих, у футболистов больше паузы между матчами и турнир идет целый месяц. Мы же приезжаем, пару недель играем, и уже медали вручают.

— В чемпионате России по футболу за какой клуб болеете? — Раньше переживал за «Спартак». Но уже давно перестал и просто смотрю футбол. Особенно, конечно, люблю разные дерби.

— На стадион приходите? — Чаще, когда сборная играет. Вот был на матче Россия — Аргентина в обновленных «Лужниках». Кстати, вместе с Ильей Ковальчуком, который специально прилетел из Питера. Скоро Бразилия приедет. Тоже планирую посмотреть на стадионе.

— Матч с Аргентиной понравился? — Впечатлил, конечно, обновленный стадион и аншлаг на трибунах. Очень приятно такое видеть.

— Многие жаловались на возникшие проблемы при выходе со стадиона. — Ничего не могу сказать плохого. Да, мы поставили машину достаточно далеко и потом довольно долго шли к ней в плотном потоке людей. Но какого-то дискомфорта не было. Может, нам просто повезло?

— Но, все-таки, проблемы были. Исправят их к чемпионату мира? — Конечно. В «Лужниках» же так много места. С Аргентиной был тестовый матч. Уверен, что после следующей игры все будет по-другому.

— Игра команды обнадеживала? — По контрольным матчам судить трудно. Знаю по своему опыту. Надеюсь, болельщики станут 12-м игроком нашей команды.

— Вас приглашали на жеребьевку чемпионата мира-2018? — Да, интересно было посмотреть на процедуру, ведь в хоккее жеребьевки не проводятся. Увидел много легендарных футболистов, которых знает весь мир. Посмотрел презентацию всех городов, где будут проходить матчи чемпионата мира. Все было очень красиво.

— Какие матчи хотите посмотреть на ЧМ-2018? — Очень хочу попасть на все игры сборной России. Если получится увижу 14 июня и матч открытия в «Лужниках», где наша команда встретится с Саудовской Аравией.

— Чего ждете от коллег-футболистов? — Как минимум, выхода из группы. Дальше загадывать нельзя. Это — спорт. Но, конечно, хочется медалей.

— Пеле как-то сказал, что Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею. Согласны? — Надеюсь, наши футболисты выиграют свой чемпионат мира раньше (улыбается). Что-то я не слышал про бурное развитие хоккея в Бразилии. Россия же старается поднимать футбол, в него вкладываются серьезные деньги.