Делегация посольства Швейцарии прибудет 21 февраля в Нижегородскую область

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается в сообщении, делегацию возглавляет генеральный консулом, советником посольства Пьер Шабло. Визит организован с целью знакомства с инфраструктурой региона и спортивными объектами в преддверии чемпиона мира по футболу 2018 года в России.

21 февраля в 12:30 членов швейцарской делегации примет в Нижегородском кремле исполняющий обязанности заместителя губернатора Дмитрий Сватковский

Напомним, что в рамках чемпионата мира по футболу 27 июня 2018 года в Нижнем Новгороде состоится мачт с участием сборных Швейцарии и Коста-Рики.