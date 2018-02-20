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Делегация посольства Швейцарии прибудет 21 февраля в Нижегородскую область
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Делегация посольства Швейцарии прибудет 21 февраля в Нижегородскую область 

Newsroom24 20 февраля 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, делегацию возглавляет генеральный консулом, советником посольства Пьер Шабло. Визит организован с целью знакомства с инфраструктурой региона и спортивными объектами в преддверии чемпиона мира по футболу 2018 года в России.
21 февраля в 12:30 членов швейцарской делегации примет в Нижегородском кремле исполняющий обязанности заместителя губернатора Дмитрий Сватковский.
Напомним, что в рамках чемпионата мира по футболу 27 июня 2018 года в Нижнем Новгороде состоится мачт с участием сборных Швейцарии и Коста-Рики.
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