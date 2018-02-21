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Семь тысяч швейцарских болельщиков могут приехать в Нижний Новгород на ЧМ-2018
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Семь тысяч швейцарских болельщиков могут приехать в Нижний Новгород на ЧМ-2018 

Newsroom24 21 февраля 2018
Фото: Newsroom24
Семь тысяч швейцарских болельщиков могут приехать в Нижний Новгород на матч национальной сборной в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил генеральный консул, советник посольства Швейцарии в России Пьер Шабло 21 февраля в Нижнем Новгороде. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, в Нижнем Новгороде находится с визитом делегация посольства Швейцарии в России. Цель визита — знакомство с инфраструктурой региона, а также спортивными объектами, которые будут задействованы в период проведения ЧМ-2018.
Делегация посетила стадион «Нижний Новгород», тренировочные площадки и гостиницы.
Днем 21 февраля членов делегации принял в Нижегородском кремле и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский.
По словам Пьера Шабло, предполагается, что на каждом матче сборной Швейцарии будут присутствовать до семи тысяч швейцарских болельщиков. Кроме того, на матч в Нижний Новгород прилетят представители высшего руководства страны.
В свою очередь Дмитрий Сватковский заявил, что одной из главных задач является обеспечение безопасности спортсменов и болельщиков во время ЧМ-2018.
Напомним, что 27 июня в рамках чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде состоится матч между сборными Швейцарии и Коста-Рики.
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