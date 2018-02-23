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Полицейский погиб в драке с участием фанатов «Спартака»
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Полицейский погиб в драке с участием фанатов «Спартака» 

Lenta.ru 23 февраля 2018
Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетико» из Бильбао и московским «Спартаком» произошла драка с участием фанатов обеих команд. Об этом сообщает издание El Carrio. Видеозапись произошедшего публикует YouTube-канал Joselu_089.
По версии испанских журналистов, драку спровоцировали болельщики московского клуба. Накануне матча местные власти опасались прибытия фанатов «Спартака», считая их радикалами и неонацистами, пишут в СМИ. Перед матчем в Бильбао проходили антифашистские шествия местных ультрас.
В результате столкновения один из полицейских был доставлен в больницу в критическом состоянии и там скончался от остановки сердца. Сообщалось также и о других пострадавших в ходе стычки, их точное число неизвестно.
Матч завершился победой красно-белых 2:1. По результатам двух встреч в следующий раунд Лиги Европы прошел «Атлетик».
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