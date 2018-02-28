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Тренер сборной Египта считает Салаха одним из лучших футболистов мира
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Тренер сборной Египта считает Салаха одним из лучших футболистов мира 

ТАСС 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Помощник главного тренера сборной Египта Хуан Карлос Фантагуцци считает полузащитника национальной команды и английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха одним из сильнейших футболистов планеты. Такое мнение он высказал журналистам.
В текущем сезоне чемпионата Англии Салах забил 23 мяча в 27 матчах.
"Салах — один из лучших игроков в мире и в истории египетского футбола, — считает тренер. — Но он не единственный в нашей команде — соперникам нужно думать о том, как закрыть всех".
Египтяне на чемпионате мира сыграют в одной группе с командами Уругвая, России и Саудовской Арваии. «Не могу назвать нас фаворитами, но мы постараемся победить. В России много известных футбольных клубов, среди них, например, московские »Спартак" и «Локомотив». Российские клубы все время играют хорошо в Европе. Но замечу — мы не концентрируемся на сборной России, у нас сначала матч с командой Уругвая, потом с россиянами, а затем со сборной Саудовской Аравии", — подчеркнул тренер.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
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