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ЦСКА уступил «Лиону»
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ЦСКА уступил «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 

ТАСС 3 марта 2018
Фото: ТАСС
Российский футбольный клуб ЦСКА на своем поле уступил французскому "Лиону" со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Гол на 68-й минуте забил Марсело.
Двое игроков ЦСКА получили в матче желтые карточки. На 30-й минуте предупреждение получил защитник команды Кирилл Набабкин, на 59-й минуте — полузащитник Бибрас Натхо. В матче с "Лионом" армейцам из-за травм не смог помочь ряд ведущих футболистов, среди которых защитники Георгий Щенников, Марио Фернандес и Виктор Васин. Также не смог принять участие в игре защитник Василий Березуцкий, пропустивший встречу с французами из-за дисквалификации.
ЦСКА и "Лион" впервые провели очную встречу в рамках еврокубков, всего с французскими клубами ЦСКА играл 13 раз, одержав победы в четырех встречах, трижды сыграв вничью и проиграв шесть матчей. В последний раз москвичи побеждали французский клуб на домашней арене в сезоне-2004/05 в первом матче 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда ЦСКА со счетом 4:0 победил "Осер".
Ответная встреча состоится в Лионе 15 марта.
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