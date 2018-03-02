Как болельщикам из Киргизии приехать в Россию на мундиаль

Летом 2018-го пройдет чемпионат мира по футболу. Болельщиков, планирующих увидеть своими глазами матчи с участием сильнейших команд планеты, будет более чем достаточно, в том числе и из Киргизии. Автора этой публикации, к примеру, уже пригласили войти в группу из нескольких человек, которые собираются поехать в Казань. В столице Татарстана сыграют сборные Франции, Испании, Германии.

Между тем желающие поехать на мундиаль должны знать, что, скажем, наличие билета на игру еще не гарантия, что его обладатель попадет на стадион. В городах, где пройдут матчи чемпионата, на время его проведения вводятся особые правила пребывания для иностранных граждан. И если их не соблюдать, то можно попасть в неприятности. Что это за правила?

Усиленные меры безопасности

Изменение порядка миграционного учета в России на время проведение чемпионата мира по футболу связано, в первую очередь, с заботой о безопасности болельщиков и участников престижного турнира. Особые правила постановки на учет иностранных граждан будут действовать с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах, где и пройдут матчи, — Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре. При этом нужно помнить, что касается нововведение не только тех, кто приехал конкретно с целью посещения игр, а вообще всех иностранцев — как из дальнего, так и ближнего зарубежья.

Речь идет об сокращении времени постановки на миграционный учет. В обычных условиях иностранные граждане должны зарегистрироваться в соответствующих госструктурах в течение семи дней с момента въезда на территорию России. Для подданных стран, входящих в Евразийский экономический союз — Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, — срок увеличен до 30 дней. Однако на период проведения чемпионата его сократят до одних суток. Фактически уведомлять миграционные органы РФ лучше прямо в день приезда, и желательно, чтобы это был не выходной.

Исключение сделано только для участников турнира, например, для представителей ФИФА, и тех, кто следует транзитом через территорию Российской Федерации. В последнем случае необходимо сохранять билеты, подтверждающие планы выехать из РФ в ближайшее время. Министерство внутренних дел России уже выпустило обращение, в котором попросило иностранцев составить план действий, чтобы успеть встать на миграционный учет в течение суток с момента въезда на территорию РФ. Нарушителям грозит применение административных мер наказания вплоть до депортации и последующего лишения права посещать Россию на несколько лет.

Повторим: новые правила постановки на учет временные, и действовать они будут, согласно указу президента РФ, только в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре.

Паспорт болельщика

Следующий момент, на который следует обратить внимание, — паспорт болельщика (ПБ). Это важный документ, без которого попасть на игру, даже имея на руках входной билет на стадион, не получится. Выглядит он как небольшой заламинированный бланк с фотографией и сведениями о его владельце. Паспорт болельщика и билет дают право не только на очный просмотр футбольного матча, но и на бесплатный проезд в общественном транспорте городов, где будет проходить чемпионат, и в специальных поездах между ними в дни проведения турнира.

Кроме того, владельцы ПБ могут въезжать и выезжать на территорию РФ без оформления российской визы (если речь идет о странах с визовым режимом) в период от 10 дней до и до 10 дней после даты проведения первого — последнего матчей чемпионата. Оформляется и выдается паспорт бесплатно.

К сожалению, на территории Киргизии получить паспорт болельщика невозможно. Россия, по словам заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, не планирует открывать пункты выдачи документа в республике. Но это не должно стать проблемой для киргизстанцев, собирающихся посетить матчи чемпионата мира. Оформить заявку на ПБ можно на специальном интернет-сайте. Готовый документ пошлют по почте. Именно так сделал киргизстанец Константин Зинченко. «Никаких проблем с получением паспортов болельщика для меня и для тестя не было. Сначала купил билеты через Интернет, затем зашел на сайт, ознакомился с инструкцией, подал заявку на получение. Все бесплатно. Документ доставили почтой в течение трех недель», — рассказал он корреспонденту «РГ».

Константин с тестем поедут в Москву на матч Мексика — Германия, который состоится 17 июня.

Что насчет жилья?

Пожалуй, один из главных вопросов: где жить во время пребывания в России? Хорошо, если есть родственники или друзья в городе, где будут проходить игры. В противном случае придется искать адреса в Интернете. Это касается как гостиниц, так и квартир или домов в аренду. Определенные сведения можно найти в памятке Ростуризма для желающих сдать жилье гостям чемпионата мира по футболу. Ориентируясь на рекомендации госагентства, можно подобрать неплохой временный уголок. По крайней мере, если арендодатель готов заключить с вами договор, то этот факт говорит о его добросовестности и желании работать на легальной основе.

Кстати, для вас не должно стать сюрпризом, если владелец сдаваемого внаем жилья попросит предоставить копии ваших документов, миграционной карты (оформляется при въезде в РФ), паспорта болельщика. Они нужны для оформления в уполномоченных госорганах официального уведомления о прибытии иностранного гражданина. Сделать это собственник должен в течение суток с момента размещения гостя.

Что касается стоимости аренды частного жилья, то она целиком и полностью зависит, так сказать, от конъюнктуры рынка. И нужно быть готовым к тому, что цены на период проведения чемпионата в этой сфере наверняка будут высокими. Вот с отелями дело обстоит иначе. Роспотребнадзор запретил превышать максимальную стоимость гостиничного обслуживания с 14 мая по 15 августа 2018 года. Нарушителей обещают штрафовать.

Тем временем

Федеральная таможенная служба РФ в преддверии чемпионата мира по футболу выпустила памятку для въезжающих на территорию России. В ней, в частности, говорится:

— Для провоза лекарственных средств по медицинским показаниям, содержащих в своем составе сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества, необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и иметь при себе соответствующие медицинские документы, такие, как рецепт или справка от врача и выписка из истории болезни.

— Беспошлинно можно ввезти товары для личного пользования, перемещаемые воздушным транспортом, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и общим весом до 50 килограммов. Или товары, перемещаемые иными видами транспорта, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1 500 евро, а общий вес — 50 килограммов.

— Один человек, достигший 18-летнего возраста, может беспошлинно ввезти не более трех литров алкогольных напитков и пива, а также табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

— Без декларирования можно провезти наличные денежные средства и дорожные чеки на общую сумму, не превышающую 10 000 долларов США.

Запрещено вывозить с таможенной территории Евразийского экономического союза более пяти килограммов рыбы и морепродуктов, более 250 граммов икры осетровых рыб, более 10 литров топлива, находящихся в отдельной емкости.

Полезные ссылки

Сайт, на котором оформляют заявки на получение паспорта болельщика, — www.fan-id.ru.

Сайт министерства иностранных дел Киргизии — www.mfa.gov.kg (в разделе «Памятка для граждан КР, выезжающих за рубеж», можно найти справочную информацию для тех, кто собирается посетить Россию в период проведения чемпионата мира по футболу).