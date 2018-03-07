Матч 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» не будет переигран. Об этом сообщает пресс-служба пермcкого клуба в Twitter.
«Зенит» подал протест в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на решение арбитра Владимира Сельдякова не удалять футболиста «Амкара» Николая Зайцева после того, как показал ему вторую жёлтую карточку. Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц поделился подробностями протеста санкт-петербургского «Зенита» по итогам матча 21-го тура с пермским «Амкаром».