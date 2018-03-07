Матч РФПЛ «Зенит» — «Амкар» не будет переигран

Матч 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» не будет переигран. Об этом сообщает пресс-служба пермcкого клуба в Twitter.