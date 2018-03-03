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Власти Химок проверили ход реконструкции стадиона «Родина» к FIFA‑2018
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Власти Химок проверили ход реконструкции стадиона «Родина» к FIFA‑2018 

РИАМО 3 марта 2018
В подмосковных Химках полным ходом идет подготовка к предстоящему главному спортивному событию страны — чемпионату мира по футболу, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и представители структурных подразделений администрации оценили готовность реконструируемого к мундиалю стадиона «Родина», который стал одной из 12 тренировочных площадок, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
За ходом реконструкции стадиона пристально следят власти муниципалитета, а также представители профильных министерств и ведомств региона. Зимой на стадионе активно проводились работы в подтрибунных помещениях.
«В данный момент заканчивается чистовая отделка. Идет подготовка к закупке монтируемого оборудования, мебели. Кроме того, близки к завершению работы по обустройству комментаторских позиций и кабин управления звуком и табло. Впереди работы по обустройству КПП, подготовка газона. На «Родине» будут модернизированы раздевалки, появится пресс-центр, рассчитанный на сто представителей СМИ», — говорится в сообщении.
Одно из новшеств стадиона — изменение размеров игровой площадки. Ранее параметры поля «Родины» по линиям разметки составляли 104 на 68, что отличалось от стандарта ФИФА на один метр. Теперь же длину поля увеличили до 105 метров, что полностью соответствует требованиям международной федерации.
«Реконструкцию стадиона «Родина» планируется завершить в апреле 2018 года», — уточняется в материале.
Волошин отметил, что итоги нашей проверки удовлетворительны.
«Стоит отметить, что все работы проводятся согласно графику. Сроки реконструкции подходят к завершению. Мы хотим получить идеальный стадион, который будет отличной тренировочной площадкой для спортсменов», — подчеркнул глава городского округа Химки.
Во время группового этапа турнира в Химках будут проживать и тренироваться три сборные.
«Наша национальная сборная остановила свой выбор на привычном для себя учебно-тренировочном центре «Новогорск», сборная Мексики будет тренироваться на базе «Новогорск — Динамо», а сборная Перу расположится на стадионе «Арена Химки», — добавил Волошин.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».
В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.
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