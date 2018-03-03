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Фанаты «Зенита» бросили файер во вратаря
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Фанаты «Зенита» бросили файер во вратаря 

Lenta.ru 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Фанаты петербургского «Зенита» бросили файер в голкипера пермского «Амкара» Артура Нигматуллина в ходе матча команд в 21-м туре чемпионата России. Об этом сообщает РИА Новости.
В концовке встречи в Нигматуллина врезался нападающий «Зенита» Антон Заболотный, после чего вратарю понадобилось время на то, чтобы прийти в себя. В него с трибуны петербургских болельщиков сразу же полетел файер, а также монеты и зажигалки. Матч был остановлен и возобновлен через несколько минут.
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Игра завершилась со счетом 0:0. «Зенит», проводивший матч дома, доигрывал встречу вдевятером из-за удаления Александра Ерохина и Доменико Кришито, «Амкар» в концовке остался вдесятером после того, как красную карточку получил защитник Николай Зайцев.
Сыграв вничью, петербуржцы уступили вторую строчку турнирной таблицы московскому ЦСКА, который 3 марта обыграл «Урал» со счетом 1:0. В активе сине-бело-голубых и красно-синих по 38 очков, но армейцы впереди благодаря большему количеству выигранных матчей. Лидирует столичный «Локомотив», в активе которого 45 очков.
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