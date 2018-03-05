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«Зенит» хочет аннулировать результат матча с «Амкаром»
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«Зенит» хочет аннулировать результат матча с «Амкаром» 

Вести.Ru 5 марта 2018
Фото: Вести.Ru
"Зенит" направил протест в КДК Российского Футбольного Союза и намерен аннулировать результат матча 21-го тура пермским "Амкаром". Встрече=а, прошедшая 3 марта, завершилась вничью 0:0.
"Зенит" остался недоволен работой главного арбитра матча Владимира Сельдякова, удалившего двух игроков клуба из Санкт-Петербурга — Александра Ерохнна и Доменико Кришито. Однако предметом протеста стал еще один эпизод. Сельдяков предъявил защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву две желтых карточки, но не показал красной. Зайцев покинул пределы поля, но не из-за удаления, а для получения медицинской помощи. "Зенит" нашел в этой ошибке судьи повод для протеста.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", обращение "Зенита" рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Владимир Сельдяков, инспектор Сергей Мартынов, делегат Айваз Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский и представители клубов — "Зенита" и "Амкара".
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