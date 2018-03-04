Во время матча 21 тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" на секторе гостей произошло возгорание, которое устроил один из болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МСЧ России, слова которой приводит ТАСС.
"Во время матча на стадионе "Черкизово" болельщик зажег фальшфейер.
Обеспечивающий на стадионе пожарную безопасность пожарно-спасательный наряд ликвидировал огнетушителем зажженное сигнальное пиротехническое устройство", — отметили в МЧС.
Матч завершился нулевой ничьей.