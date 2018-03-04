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Болельщик устроил возгорание на матче «Локомотив» — «Спартак»
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Во время матча «Локомотив» — «Спартак» болельщик устроил возгорание 

Газета.Ru 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Во время матча 21 тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" на секторе гостей произошло возгорание, которое устроил один из болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МСЧ России, слова которой приводит ТАСС.
"Во время матча на стадионе "Черкизово" болельщик зажег фальшфейер.
Обеспечивающий на стадионе пожарную безопасность пожарно-спасательный наряд ликвидировал огнетушителем зажженное сигнальное пиротехническое устройство", — отметили в МЧС.
Матч завершился нулевой ничьей.
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