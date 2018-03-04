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Смерть Астори назвали «странной»
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Смерть Астори назвали «странной» 

Рамблер 4 марта 2018
Фото: Reuters
Прокурор итальянского города Удине Антонио Де Николо рассказал об основной версии смерти футболиста «Фиорентины» Давиде Астори.
Футболист сборной Италии умер во сне 
Предполагается, что футболист умер из-за остановки сердца, вызванной естественными причинами. Вместе с тем, прокурор отметил, что считает «странной» смерть Астори.
«Странно, что подобное может произойти с профессиональным спортсменом, состояние которого постоянно проверяется и не вызывало опасений", — сказал Де Николо, сообщает Football Italia.
Защитник «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори был найден мёртвым в гостиничном номере в Удине в воскресенье утром. 31-летний игрок умер во сне. Вратарь Марко Спортьелло был последним, кто видел его живым, прошлой ночью он играл с Астори в видеоигры.
Тело Астори было доставлено в местную больницу для вскрытия. «Фиорентина» в 17:00 мск должна была на выезде сыграть с «Удинезе» в 27-м туре итальянской Серии А. Встреча была отменена.
 Ещё 56 источников 
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