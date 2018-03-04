Мать футболиста лондонского «Арсенала» стала бомжом

Мать полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса не имеет средств к существованию. Об этом сообщает The Mirror.

«Мой сын Эйнсли мог бы купить мне квартиру с двухнедельной или двухмесячной зарплаты. Деньги вскружили ему голову. Пока он играет за "Арсенал", я скитаюсь. Это ужасно. Я просто хочу знать, что я сделала не так», — заявила мать футболиста. По информации издания, 38-летняя Джули Найлс вынуждена жить в металлическом контейнере площадью три квадратных метра и пробираться мимо охранников металлобазы. «Здесь нет туалета и моющих средств», — рассказал сотрудник службы по уходу за бездомными.

20-летний Мэйтленд-Найлс получает 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю и живет в апартаментах стоимостью 700 тысяч фунтов. В этом сезоне футболист провел 21 матч за «канониров» во всех турнирах. В составе «Арсенала» спортсмен стал обладателем Кубка Англии (2016/17). В 2017 году хавбек вместе со сборной Англии до 20 лет выиграл молодежный чемпионат мира.