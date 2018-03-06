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Путин пожонглировал мячом
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Путин пожонглировал мячом 

Рамблер 6 марта 2018
Официальный Twitter Чемпионата мира по футболу 2018 года опубликовал видео, посвященное 100 дням, оставшимся до начала мероприятия.
В ролике сообщается, что кто-то уже считает дни до старта величайшего шоу на Земле, после чего в кадре появляется множество прославленных бывших и действующих футболистов со всего мира, которые играют с мячом.
Например, футбольным снарядом пожонглировали бразилец Роналдо, аргентинец Диего Марадона, немец Мирослав Клозе, колумбиец Карлос Вальдеррама, россиянин Дмитрий Аленичев, датчанин Петер Шмейхель и множество других.
В самом конце в кадре появились президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Вместе они набили мяч 10 раз, причем последний пас Путин сделал головой.
В сумме Путин, Инфантино и легенды футбола коснулись мяча 100 раз — в честь 100 дней, оставшихся до начала мундиаля в России.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.
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