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Англия может лишиться участия в ЧМ-2018
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Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием сборной Англии с ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 6 марта 2018
Фото: Reuters
Сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Об этом сказал глава британского МИД Борис Джонсон в интервью английскому изданию Mirror.
Причины такого заявления исключительно политические — отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.
— После такого мне сложно представить, что Великобритания будет представлена на чемпионате мира в России, — цитирует Mirror Джонсона.
Напомним, что сборная Англии — единственная, британская команда пробившаяся в финальную часть ЧМ-2018.
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