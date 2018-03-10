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Британия уговаривает союзников бойкотировать ЧМ-2018
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Times: Британия уговаривает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного шпиона 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Представители власти Великобритании призывают своих союзников отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года, сообщает The Times.
По информации источника, к данной акции могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония.
Решение отказаться от поездки в Россию принято после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб. Кроме того, в Великобритании опасаются проявления военной агрессии со стороны России, и в частности предполагают, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен вмешаться в работу НАТО.
Ранее сообщалось, что сборная Англии может быть отстранена от чемпионата мира-2022 в Катаре в том случае, если команда откажется от приезда в Россию на мировое первенство 2018 года.
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