Times: Британия уговаривает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного шпиона

Представители власти Великобритании призывают своих союзников отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года, сообщает The Times

По информации источника, к данной акции могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония.

Решение отказаться от поездки в Россию принято после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб. Кроме того, в Великобритании опасаются проявления военной агрессии со стороны России, и в частности предполагают, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен вмешаться в работу НАТО

Ранее сообщалось, что сборная Англии может быть отстранена от чемпионата мира-2022 в Катаре в том случае, если команда откажется от приезда в Россию на мировое первенство 2018 года.