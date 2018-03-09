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Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018
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Еще одна страна задумалась о бойкоте чемпионата мира-2018 

Lenta.ru 9 марта 2018
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Правительство Исландии рассматривает возможность бойкота чемпионата мира 2018 года из-за дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Гудлейгур Тор, слова которого приводит портал ruv.is.
«Для нас очень важно показать Исландию в лучшем свете, когда столько глаз приковано к нам. Это был серьезный прецедент, который повлиял не только на британцев. Нам нужно обсудить, что делать, и поговорить с нашими союзниками. Решения о поездке исландской делегации еще не было принято», — заявил Тор.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Москву в попытке убийства шпиона Скрипаля и его дочери Юлии. Такой вывод был сделан на основании того, что бывший офицер российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был отравлен веществом, которое разрабатывалось Россией. Москва обвинения опровергла.
Тогда же Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Помимо этого, британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу.
Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были найдены следы вещества семейства «Новичок», создававшегося в России в военных целях.
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