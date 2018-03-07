«Луч-Энергия» может сменить название

"Считаю, что нужно вернуться к историческому названию "Луч", с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах", — заявил Тарасенко. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил изменить название владивостокского футбольного клуба "Луч-Энергия" на "Луч". Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Также врио губернатора Приморья подчеркнул, что такое решение должны принимать жители края и предложил провести опрос общественного мнения. Представители клуба согласились с предложением Тарасенко.

"Луч-Энергия" занимает 15-е место в таблице ФНЛ после 26 туров. В активе команды 27 очков. 10 марта "Луч-Энергия" на своем поле примет "Оренбург".