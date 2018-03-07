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«Луч-Энергия» может сменить название
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«Луч-Энергия» может сменить название 

Евро-футбол.Ру 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил изменить название владивостокского футбольного клуба "Луч-Энергия" на "Луч". Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
"Считаю, что нужно вернуться к историческому названию "Луч", с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах", — заявил Тарасенко.
Также врио губернатора Приморья подчеркнул, что такое решение должны принимать жители края и предложил провести опрос общественного мнения. Представители клуба согласились с предложением Тарасенко.
"Луч-Энергия" занимает 15-е место в таблице ФНЛ после 26 туров. В активе команды 27 очков. 10 марта "Луч-Энергия" на своем поле примет "Оренбург".
Владивостокский клуб был основан в 1952 году. С 1958 года он выступает в официальных соревнованиях. До 2003 года команда носила название "Луч". В 2003 году спонсором клуба стала "Дальневосточная энергетическая компания" и название команды сменилось на "Луч-Энергия".
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