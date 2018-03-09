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У Слуцкого обнаружились клубы-поклонники
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У Слуцкого обнаружились клубы-поклонники 

Lenta.ru 9 марта 2018
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Кристиан Эмиле, агент российского тренера Леонида Слуцкого, прокомментировал информацию о том, что его клиент продолжит работу в голландском «Витессе». Слова Эмиле приводит «Чемпионат.com».
«До сих пор нет никакой официальной информации. Я не буду называть конкретные клубы, от которых есть предложения. Все, что могу сказать, так это то, что у Леонида Слуцкого много поклонников в Европе. С его будущим все прояснится в ближайшее время», — заявил агент.
7 марта сообщалось, что Слуцкий является основным кандидатом на пост наставника «Витесса». В январе тренер и руководство клуба провели переговоры, которыми остались довольны обе стороны.
Владелец «Витесса» — российский бизнесмен Александр Чигиринский. Голландская команда также является партнером «Челси», которая принадлежит другому российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.
Последним место работы Слуцкого был английский «Халл Сити». Перед россиянином была поставлена задача вывести клуб из Чемпионшипа в Премьер-лигу, однако при нем команда опустилась на дно турнирной таблицы. Из-за неудовлетворительных результатов Слуцки был уволен. До этого он тренировал московский ЦСКА. Под его руководством команда стала трехкратным чемпионом России.
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