У Слуцкого обнаружились клубы-поклонники

«До сих пор нет никакой официальной информации. Я не буду называть конкретные клубы, от которых есть предложения. Все, что могу сказать, так это то, что у Леонида Слуцкого много поклонников в Европе. С его будущим все прояснится в ближайшее время», — заявил агент. Кристиан Эмиле, агент российского тренера Леонида Слуцкого, прокомментировал информацию о том, что его клиент продолжит работу в голландском «Витессе». Слова Эмиле приводит «Чемпионат.com»

7 марта сообщалось, что Слуцкий является основным кандидатом на пост наставника «Витесса». В январе тренер и руководство клуба провели переговоры, которыми остались довольны обе стороны.

Последним место работы Слуцкого был английский «Халл Сити». Перед россиянином была поставлена задача вывести клуб из Чемпионшипа в Премьер-лигу, однако при нем команда опустилась на дно турнирной таблицы. Из-за неудовлетворительных результатов Слуцки был уволен. До этого он тренировал московский ЦСКА. Под его руководством команда стала трехкратным чемпионом России.