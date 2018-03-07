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Слуцкий продолжит работу за рубежом
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Слуцкий продолжит работу за рубежом 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского ФК ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал главным претендентом на пост наставника нидерландского футбольного клуба «Витесс» из города Арнем. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на Voetbal International.
В январе Леонид Слуцкий и руководство «Витесса» провели переговоры, которыми обе стороны остались очень довольны. Кандидатуру Слуцкого предложил наблюдательный совет клуба.
Сейчас «Витесс» возглавляет Хенк Фразер. Специалист покинет клуб летом 2018 года и его, как ожидается, сменит Слуцкий. После 26 туров чемпионата команда занимает 6-е место.
Ранее российский специалист уже работал за рубежом. В 2017 году Слуцкий был главным тренером английского «Халл Сити».
 Ещё 4 источника 
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