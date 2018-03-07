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В Англии испугались подброса допинга на ЧМ-2018
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В Англии испугались подброса допинга на ЧМ-2018 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: Reuters
Британский писатель, обозреватель The Times Эдвард Лукас заявил, что во время чемпионата мира 2018 года в России футболистам сборной Англии могут подбросить допинг. Его слова приводятся в Twitter журналиста Джереми Вайна.
«Специалист по России Эдвард Лукас выразил мнение, что российские власти могут каким-то образом воздействовать на сборную Англию во время чемпионата мира — 2018. Например, подмешать вещество, чтобы "замедлить" команду на поле», — рассказал Вайн в социальной сети.
5 марта исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов рассказал, что сборная Англии попросила оградить их тренировочную площадку забором высотой шесть метров. К их просьбе присоединились национальные команды Коста-Рики и Южной Кореи.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 9 городах России. Сборная Англии выступит в одной группе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
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