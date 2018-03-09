Три поражения: россиян разбили в Европе

Российские клубы неудачно провели первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. ЦСКА уступил в Москве французскому «Лиону», пропустив впервые в 2018 году, столичный «Локомотив» получил три безответных мяча от «Атлетико» в Мадриде, а петербургский «Зенит» капитулировал в гостевой игре против «РБ Лейпциг».

ЦСКА — «Лион» — 0:1

В девятиградусный мороз (причем по ходу встречи столбик термометра опустился еще ниже) стадион на 3-й Песчаной улице не собрал аншлаг, но вообще народа пришло немало. В числе зрителей обнаружился министр обороны России Сергей Шойгу . ЦСКА еще не пропускал в официальных матчах 2018 года, что несколько обнадеживало.

Хотя за вновь перекроенную защиту все равно было очень тревожно. В атаке у «Лиона» выделялся активностью Бертран Траоре

Из чего-то подобного родился самый опасный момент ЦСКА в первом тайме. Дзагоев своевременной и точной передачей нашел в штрафной Мусу, тот бил в створ с близкого расстояния, но сделал это не очень качественно — прямо по центру, где стоял вратарь. Антони Лопеш отразил мяч кулаками.

После перерыва картина поменялась не в пользу армейцев. Подходов к чужим владениям у них стало значительно меньше, опасностей для Игоря Акинфеева — больше.

Плюс обнаружилось слабое звено: Набабкин все чаще начал проваливаться и фолить, хотя и так уже висел на карточке.

На 60-й минуте защитник наступил на ногу Уссему Ауа в метре от собственной штрафной. Гончаренко выражал бурное возмущение назначенным «стандартом», хотя повтор подтвердил правоту арбитра Матеу Лаоса.

И быть бы голу, если бы не блестящий «сейв» Акинфеева, слетавшего к штанге и выудившего практически «мертвый» мяч.

Увы, вскоре опытный кипер прервал «сухую» серию. Причем к взятию ворот привел менее очевидный момент.

Случилась подача углового, и весь ЦСКА забыл во вратарской одинокого Мемфиса Депая. Голландец с удовольствием кивнул головой мимо Акинфеева.

Армейцы долго приходили в себя. Не помогли замены, после которых на поле появились Витиньо, Кристиян Бистрович и Федор Чалов . В концовке у ворот Антони Лопеша возникла некоторая неразбериха. К мячу тянулась половина ЦСКА, но и здесь удача оказалась на стороне гостей. Им удалось довести дело до важнейшей в стратегическом плане победы. «Лион» еще на шажок приблизился к домашнему финалу Лиги Европы, а красно-синим придется в ответной встрече уповать на чудо.

«Атлетико» — «Локомотив» — 3:0

Без сомнения, среди российских клубов наименее повезло с соперником по 1/8 финала Лиги Европы «Локомотиву» — «Атлетико», на данный момент вторая команда Примеры, а в недавнем прошлом регулярный участник финалов Лиги чемпионов, виделся для подопечных Юрия Семина фактически непреодолимой стеной, даже учитывая классную форму команды РФПЛ в этом сезоне.

Под свой контроль игру мадридцы забрали с первых же минут матча и не отпускали ее вплоть до финального свистка, тогда как «железнодорожники», как и ожидалось, избрали крайне осторожную тактику, сделав ставку на глубокую оборону и потенциальные контрвыпады.

И до какого-то времени это приносило свои плоды: хозяева хоть и оказывали огромное давление на Маринато Гилерме и его партнеров, однако до конкретных моментов дело доводили редко.

Здесь, правда, им на помощь приходил сам российско-бразильский вратарь — к примеру, в одном из эпизодов возможный сменщик Акинфеева в отечественной сборной зачем-то пошел в обводку за пределами штрафной, потерял мяч и наблюдал, как снаряд после удара Антуана Гризманна катится в сторону ворот (к счастью, именно в сторону, но не в створ).

Любопытно, что даже забили «матрасники» вовсе не в явном голевом моменте: на 22-й минуте открыл счет в матче молодая звезда клуба и испанской национальной команды Сауль, исполнивший феноменальный дальний удар метров с 30 без шансов для Гилерме.

Удвоить перевес подопечные Диего Симеоне смогли сразу же после перерыва: в быстрой атаке все тот же Сауль идеально навесил на Гризманна, сложный «выстрел» француза с близкой дистанции с трудом отразил голкипер «Локо», однако на добивании первым был Диего Коста, спустя секунды уже праздновавший взятие ворот.

Уже вскоре «Атлетико» должен был получать шанс на пенальти, но арбитр встречи почему-то не увидел явную игру рукой в своей штрафной от Ведрана Чорлуки.

Окончательно «похоронил» шансы красно-зеленых на чудесное домашнее спасение Коке — в самой концовке поединка вышедший на замену вместо получившего травму Владислава Игнатьева Михаил Лысов совершил потерю у собственных ворот, что привело к одинокому прорыву Хуанфрана по флангу и его точному пасу под гол на соотечественника.

Что касается атак «Локомотива», то их в матче фактически и не было — традиционно собранный и мастеровитый в обороне «Атлетико» не позволил ничего придумать у своих ворот ни Мануэлу Фернандешу , ни братьям Миранчукам, ни Эдеру, который попросту провалил игру, оказавшись абсолютно «съеденным» защитой оппонентов.

«РБ Лейпциг» — «Зенит» — 2:1

Последним из российских команд в четверг играл «Зенит» — в Германии сине-бело-голубые встречались с «Лейпцигом», одним из самых стремительных в своем развитии клубов современности.

Несмотря на высокий класс соперников и факт выездного матча, россияне начали очень бодро. Первые минуты немцы практически не владели мячом, будучи вынужденными лишь защищаться.

Впоследствии, впрочем, все стало медленно, но неумолимо меняться: прочувствовав визави, «Лейпциг» начал все опаснее и опаснее угрожать воротам Андрея Лунева , и лишь оплошности в реализации не позволяли табло избавиться от одного из нулей.

Ближе всего к этому до перерыва было после удара Эмиля Форсберга со штрафного — швед исполнил блестящий «выстрел» в угол, Лунев не имел ни одной возможности для спасения, и лишь каркас ворот позволил сохраниться статусу-кво.

К сожалению, своего немцы все-таки добились, пусть уже и после перерыва.

На 56-й минуте вице-чемпионам Германии удалась красивая атака, главным творцом которой выступил Тимо Вернер , отдавший выдающийся пас пяткой на Бруму — и тому оставалось лишь переиграть Лунева в ближнем сражении.

А уже спустя 20 минут в ворота «Зенита» был отправлен и второй мяч: на этот раз уже сам немецкий нападающий оказался в роли «финишера», поймав соперников на контратаке.

Отдадим ему должное, клуб из Санкт-Петербурга не бросил играть и в самой концовке встречи был за это вознагражден: Доменико Кришито забил важнейший гол, филигранным ударом реализовав опасный штрафной.

Таким образом, «Зенит» хоть и проиграл в первом матче противостояния, однако — в отличие от других представителей РФПЛ — сохранил неплохие шансы на проход в четвертьфинал: минимальная виктория при своих болельщиках видится вполне выполнимой задачей для сине-бело-голубых.