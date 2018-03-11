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Маскант: Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он не пьет
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Маскант: Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он не пьет 

LiveSport.Ru 11 марта 2018
Фото: voetbalprimeur.nl
Нидерландский тренер Роберт Маскант, работавший в минском «Динамо», высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост тренера «Витесса».
«Я выступаю за работу местных тренеров в Нидерландах. Чемпионат и без того уже стал сильно хуже. Однако Слуцкий — очень хороший тренер. Я следил за его работой в России, где он добивался большого успеха. Если в следующем сезоне в "Витессе" будет восемь-девять россиян, это меня не удивит, но это стало бы позором для нидерландского футбола. Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли алкоголя, что замечательно для россиянина. Ха-ха», — цитирует Масканта Voetbal International.
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