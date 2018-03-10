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Капитан «Реала» во время матча сбежал в туалет
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Капитан «Реала» во время матча сбежал в туалет 

Lenta.ru 10 марта 2018
Фото: Vincent West / Reuters
Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сбежал в туалет во время матча чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром». Об этом сообщает Marca.
На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля. Футболист подбежал к главному судье, что-то ему сказал и убежал в подтрибунное помещение. За время, что «Реал» играл в меньшинстве, счет не изменился. Когда защитник вернулся в игру, мадридская команда забила победный мяч: на 84-й минуте дубль оформил нападающий Криштиану Роналду.
На послематчевой конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что футболист бегал в туалет. «Он немного обделался. Серхио надо было срочно в туалет, поэтому он убежал в раздевалку и вскоре вернулся на поле», — пояснил он.
Сам Рамос в Twitter также подтвердил случившееся: «Природа зовет. Сходил туда-обратно. Перезарядка. Забили гол. Возвращаемся домой. Так держать».
«Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 2:1. Клуб занимает третье место в таблице чемпионата Испании, имея в активе 57 очков. Лидирует «Барселона» с 72 очками.
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