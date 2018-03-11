В РФС ответили на призыв Британии бойкотировать ЧМ-2018

"Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них… Я был на жеребьевке чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели…", — добавил функционер.

Он также отметил, что в ничего страшного в случае бойкоте не случится.