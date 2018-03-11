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Карпин: в «Ростове» будем ставить ростовский футбол
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Карпин: в «Ростове» будем ставить ростовский футбол 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли он ставить в его нынешнем клубе спартаковский футбол. Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год, а также работал тренером и генеральным директором с 2008 по 2014 год.
«Да забудьте уже про спартаковский футбол. Будем ставить здесь ростовский футбол. Главное, чтобы наша игра приносила результат. Сейчас нам не до зрелищ, нужны очки», — приводит слова Карпина Sport24.
Ранее «Ростов» и «Зенит» не сумели выявить победителя в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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