Карпин: в «Ростове» будем ставить ростовский футбол 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли он ставить в его нынешнем клубе спартаковский футбол. Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год, а также работал тренером и генеральным директором с 2008 по 2014 год.
«Да забудьте уже про спартаковский футбол. Будем ставить здесь ростовский футбол. Главное, чтобы наша игра приносила результат. Сейчас нам не до зрелищ, нужны очки», — приводит слова Карпина Sport24.
Ранее «Ростов» и «Зенит» не сумели выявить победителя в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).