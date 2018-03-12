Выбран оракул ЧМ-2018 в России

«Будет специальная пресс-конференция, и ему будет вручен паспорт болельщика. Это решение уже принято, подписаны бумаги», — передает РИА «Новости» слова Халтунен. Эрмитажный кот Ахилл, который был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли оракула ЧМ-2018, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

Она добавила, что не так давно Ахилл находился в отпуске — жил в семье, откуда вернулся «с брюшком», но к настоящему времени похудел и весит теперь 4 килограмма 720 граммов.

В качестве подготовки к мероприятиям чемпионата мира запланированы посещения котом Ахиллом детских хосписов и, возможно, домов престарелых.

Напомним, после смерти знаменитого осьминога Пауля в 2010 году поклонники футбола не знали, к кому обратиться за прогнозами относительно результатов Чемпионата Европы, но нашлась достойная замена — финский огурец по имени Ennustajakurkku.

В 2014 году после ЧЕ по футболу на Украине многие болельщики требовали отправить на шашлык и сало почти 400-килограммового хряка по кличке Фунтик, который стал главным футбольным оракулом фан-зоны в Киеве.

В 2017 году выбранный оракулом на Кубке конфедераций глухой кот Ахилл, который живет в Эрмитаже , предсказал в первом матче турнира победу сборной России над Новой Зеландией. К слову, россияне выиграли со счетом 2-0.

В феврале 2018 года сообщалось, что эрмитажный кот Ахилл, служивший предсказателем результатов матчей Кубка конфедераций, может продолжить карьеру в качестве оракула ЧМ-2018.