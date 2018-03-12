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Выбран оракул ЧМ-2018 в России
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Выбран оракул ЧМ-2018 в России 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Эрмитажный кот Ахилл, который был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, выступит в роли оракула ЧМ-2018, соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.
«Будет специальная пресс-конференция, и ему будет вручен паспорт болельщика. Это решение уже принято, подписаны бумаги», — передает РИА «Новости» слова Халтунен.
Она добавила, что не так давно Ахилл находился в отпуске — жил в семье, откуда вернулся «с брюшком», но к настоящему времени похудел и весит теперь 4 килограмма 720 граммов.
В качестве подготовки к мероприятиям чемпионата мира запланированы посещения котом Ахиллом детских хосписов и, возможно, домов престарелых.
Напомним, после смерти знаменитого осьминога Пауля в 2010 году поклонники футбола не знали, к кому обратиться за прогнозами относительно результатов Чемпионата Европы, но нашлась достойная замена — финский огурец по имени Ennustajakurkku.
В 2014 году после ЧЕ по футболу на Украине многие болельщики требовали отправить на шашлык и сало почти 400-килограммового хряка по кличке Фунтик, который стал главным футбольным оракулом фан-зоны в Киеве.
В 2017 году выбранный оракулом на Кубке конфедераций глухой кот Ахилл, который живет в Эрмитаже, предсказал в первом матче турнира победу сборной России над Новой Зеландией. К слову, россияне выиграли со счетом 2-0.
В феврале 2018 года сообщалось, что эрмитажный кот Ахилл, служивший предсказателем результатов матчей Кубка конфедераций, может продолжить карьеру в качестве оракула ЧМ-2018.
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