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Российский футболист покончил с собой
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Российский футболист покончил с собой 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: vk.com
Игрок пермского футбольного клуба «Парма» покончил с собой из-за ссоры с девушкой, сообщают «Аргументы и факты».
Как рассказал изданию руководитель команды Алексей Черемных, тело 19-летнего Кирилла Томилина было обнаружено 11 марта в дровянике дома, в котором проживала его девушка. За день до этого между парой произошла «очередная» ссора, после которой молодой человек, поцеловав подругу, сообщил ей, что уходит домой. Девушка обнаружила тело в дровянике утром следующего дня.
В данный момент местное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти футболиста клуба «Парма» из города Кудымкар. Следователи не обнаружили на теле Томилина каких-либо повреждений и не располагают сведениями о криминальном характере его кончины.
В конце февраля с собой покончил руководитель дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников. Его тело 26 февраля обнаружили в рабочем кабинете коллеги по ВШЭ. Сообщалось, что Калашников мог вести прямой эфир своей смерти, так как следователи, расследующие дело, обнаружили в кабинете скончавшегося камеру, которая была установлена перед столом, но не нашли видеозаписи суицида на компьютере погибшего.
 Ещё 4 источника 
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