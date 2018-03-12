Российский футболист покончил с собой

Игрок пермского футбольного клуба «Парма» покончил с собой из-за ссоры с девушкой, сообщают « Аргументы и факты ».

Как рассказал изданию руководитель команды Алексей Черемных, тело 19-летнего Кирилла Томилина было обнаружено 11 марта в дровянике дома, в котором проживала его девушка. За день до этого между парой произошла «очередная» ссора, после которой молодой человек, поцеловав подругу, сообщил ей, что уходит домой. Девушка обнаружила тело в дровянике утром следующего дня.

В данный момент местное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти футболиста клуба «Парма» из города Кудымкар. Следователи не обнаружили на теле Томилина каких-либо повреждений и не располагают сведениями о криминальном характере его кончины.