На матчи ЧМ-2018 по футболу продано 1,3 млн билетов

Более 1,3 млн билетов продано на матчи ЧМ-2018 по футболу

На матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России в общей сложности продано 1 млн 303 тысячи 616 билетов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Продажи билетов возобновятся 13 марта в 12:00 мск.