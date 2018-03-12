Экс-игрок «Ливерпуля» Каррагер отстранен от работы на ТВ

Экс-футболист «Ливерпуля» Каррагер, плюнувший в болельщика, отстранен от работы на ТВ

"Каррагер был отстранен от работы в качестве футбольного эксперта Sky после того, как было опубликовано видео, где он плюнул в находившуюся в другой машине семью после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" в субботу", — говорится в сообщении. Британский телеканал Sky отстранил экс-футболиста "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагера от работы после того, как он плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочь, сообщается на странице Sky Sports в Twitter.

"Манчестер Юнайтед" в субботу в матче чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1. На опубликованной видеозаписи видно, как болельщик "МЮ", поравнявшись с машиной Каррагера, подшучивает над ним со словами: "Джейми, 2:1". Недовольный Каррагер открыл окно и плюнул в машину болельщика. Как утверждает поклонник "МЮ", плевок Каррагера попал в лицо его 14-летней дочери.

Позднее Каррагер позвонил болельщику и его дочери и принес извинения. Девочка поблагодарила экс-футболиста за извинения.