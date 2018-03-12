Экс-футболист «Ливерпуля» Каррагер отстранен от работы

"Каррагер был отстранен от работы в качестве футбольного эксперта Sky после того, как было опубликовано видео, где он плюнул в находившуюся в другой машине семью после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" в субботу", — говорится в заявлении. Бывшего футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагера отстранили от работы на британском телеканале Sky Sports из-за плевка в дочь болельщика "Манчестер Юнайтед" . Об этом сообщает RT.

Ранее сообщалось, что экс-футболист "Ливерпуля" плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочь.