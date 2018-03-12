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Каррагер отстранен от работы
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Экс-футболист «Ливерпуля» Каррагер отстранен от работы 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Reuters
Бывшего футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагера отстранили от работы на британском телеканале Sky Sports из-за плевка в дочь болельщика "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает RT.
"Каррагер был отстранен от работы в качестве футбольного эксперта Sky после того, как было опубликовано видео, где он плюнул в находившуюся в другой машине семью после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" в субботу", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что экс-футболист "Ливерпуля" плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочь.
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