Ещё
Из-за поминок Табакова устроили скандал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за поминок Табакова устроили скандал 

Дни.ру 17 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Казани перед матчем "Рубин" — "Спартак" разгорелся скандал. Фанатам "красно-белых" запретили проносить на стадион баннер с изображением Олега Табакова.
Олег Павлович был ярым болельщиком "Спартака". Он посещал матчи и гордился столичным клубом. Футбольные фанаты планировали на матче почтить память артиста, для этого подготовили специальный банер. Однако у самого входа на трибуну полотно потребовали выбросить.
Изначально в Российском футбольном союзе срыв поминок актера объяснили тем, что банер, посвященный Табакову, не был согласован с с руководством Премьер-лиги. Позже директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сделал официальное заявление и принес извинения, передает "Чемпионат.com".
"Хочу извиниться перед болельщиками и всеми теми, кого моя ошибка могла задеть. На самом деле баннер, посвященный Табакову, который собирались вывесить фанаты "Спартака" на матче с "Рубином", был согласован с РФПЛ. Его не допустили на трибуну работники МЧС из-за отсутствия пожарного сертификата. Это было законное требование, продиктованное правилами поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях", — пояснил Мейтин.
Как писали Dni.Ru, Олег Табаков умер 12 марта. Ему было 82 года. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила актера расположена на Центральной аллее рядом с последними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.
Дни.ру: последние новости
Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео) Российский футболист убил себя рядом с домом невесты Завистница Смехова обозвала Навку сволочью
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию37
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
21-летний россиянин выиграл два золота КМ за два дня
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение