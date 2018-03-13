Диего Коста и Гамейро попали в лазарет «Атлетико»

Облак и Гризманн попали в заявку «Атлетико» на ответный матч с «Локомотивом»

Испанский футбольный клуб «Атлетико» опубликовал список футболистов, которые отправятся на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против московского «Локомотива», сообщает "Советский спорт" Вратари: Облак, Вернер, Сан Роман. Защитники: Фелипе Луис, Годин, Врсалько, Лукас, Серхи, Хуанфран, Хименес Полузащитники: Томас, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Хуан Морено, Олабе. Нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа. Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдет в Москве 15 марта в 19.00 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.