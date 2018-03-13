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ФИФА извинилась за трудности с билетами на ЧМ-2018
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ФИФА извинилась за трудности с покупкой билетов на портале ЧМ-2018 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) принесла извинения перед болельщиками у которых возникли проблемы при покупке билетов на матчи чемпионата мира—2018 в России.
«Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности при покупке билетов. Мы отметили множество подобных сообщений и полностью понимаем ваше разочарование. Нам сообщили, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые желают получить доступ к платформе по продаже билетом. Благодарим за ваше терпение», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.
Ранее сообщалось, что стартовал второй период второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу.
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