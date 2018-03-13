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Экс-игрок ЦСКА может попасть в тюрьму
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Бывшему футболисту ЦСКА грозит тюремный срок за оскорбление арбитра 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: Reuters
Бывшему защитнику московского ЦСКА Джанеру Эркину, в настоящее время выступающему за турецкий «Бешикташ», грозит до двух лет лишений свободы за оскорбление арбитра. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Reuters, защитнику грозит до двух лет лишения свободы по обвинению в оскорбительном поведении в отношении судьи во время матча с «Истанбул Башакшехиром», который состоялся осенью 2017 года.
Отмечается, что причиной судебного разбирательства стал тот факт, что слова Эркина в адрес арбитра попали в прямой эфир, и СМИ смогли разобрать, что сказал футболист, читая по его губам.
Ранее сообщалось, что FIGС оштрафовала «Интер» за выкрики фанатов в адрес футболистов «Наполи».
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