Экс-игрок ЦСКА может попасть в тюрьму

Бывшему футболисту ЦСКА грозит тюремный срок за оскорбление арбитра

Бывшему защитнику московского ЦСКА Джанеру Эркину, в настоящее время выступающему за турецкий «Бешикташ», грозит до двух лет лишений свободы за оскорбление арбитра. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Reuters , защитнику грозит до двух лет лишения свободы по обвинению в оскорбительном поведении в отношении судьи во время матча с «Истанбул Башакшехиром», который состоялся осенью 2017 года.

Отмечается, что причиной судебного разбирательства стал тот факт, что слова Эркина в адрес арбитра попали в прямой эфир, и СМИ смогли разобрать, что сказал футболист, читая по его губам.

Ранее сообщалось, что FIGС оштрафовала «Интер» за выкрики фанатов в адрес футболистов «Наполи».